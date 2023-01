La biker de Sara Carbonero es el uniforme eterno para los días menos fríos del invierno

Sara Carbonero es la inspiración que necesitamos para empezar este primer lunes del año, ya sea de vuelta al trabajo o de vacaciones. Porque la periodista es una experta en combinar esos básicos de moda que todas tenemos en el armario para hacer look de esos que son un acierto total para todos los momentos del año. Y si hay una prenda que nunca puede faltar en el armario de las que más sabes de moda, esa es una biker negra. Una chaqueta a la que recurrimos todo el año para darle ese toque más rockero a nuestros looks y que no puede faltar ni en nuestro armario ni en nuestra maleta de vacaciones, o incluso para irnos de concierto. Aunque Sara Carbonero se fue de concierto para terminar el año y optó por lucir una gabardina de piel, pero siempre creándonos necesidades de moda al igual que lo han hecho Paula Echevarría y Rocío Osorno con su primer look del año.

Eso sí, Sara Carbonero ha estado bastante desconectada de su cuenta de Instagram estas Navidades para poder disfrutar al máximo de su familia, aunque nos ha dejado algunos looks como el mono de terciopelo rebajado de su marca o el look más calentito que hasta los Reyes Magos le van a querer copiar. Pero sin duda, nosotras nos hemos fijado en la biker que lleva para el vídeo de su marca Slow Love. Porque Sara Carbonero tiene claro que es la chaqueta perfecta para los días menos fríos del invierno con una maxi bufanda.

Que el disco de Rosalía se llame Motomami o que el bolso Motorcycle de Balenciaga vuelva a ser uno de los favoritos de las insiders no es casualidad y es que, la estética motera es el nuevo código estético al que seguir la pista y por eso Sara Carbonero no ha dudado en sacar del armario su biker favorita.