Estos son los básicos de maquillaje que todas las expertas en belleza recomiendan hasta la saciedad

Si entramos a las redes sociales, no paramos de ver recomendaciones de productos beauty. Pero, ¿cuáles son los que realmente funcionan? Pues bien, ante la abundancia de best sellers y artículos de maquillaje que se hacen virales, las expertas en belleza han confesado los que son claramente esenciales en nuestro neceser. Porque muchas de nosotras seguimos confiando en las bases de maquillaje que siempre disimulan imperfecciones o en las máscaras de pestañas que nos consiguen una mirada de infarto. No obstante, tanto las gurús del makeup como las creadoras de contenido han probado los productos estrella de las marcas de belleza y ahora no se separan de ellas. Todos ellos prometen obsesionarnos (y enamorarnos) con su capacidad de funcionalidad y eficacia para conseguir un look de maquillaje tanto para las mañanas como para las noches. Es decir, con todos ellos podemos conseguir un efecto buena cara para todas nuestras citas y eventos. Todos estos productosbeauty son de marcas a las que recurrimos en nuestro día a día para sentirnos favorecidas y glamorosas.

Como experta en moda, hemos recopilado todos los esenciales de maquillaje que próximamente vas a comprarte para añadir en tu neceser más socorrido. La máscara de pestañas Idôle, de Lancôme, es una de las más utilizadas de la marca, pues ya hemos comprobado que es la perfecta para alargar y dar volumen a nuestras pestañas. Asimismo, los polvos sueltos en rosa, de Huda Beauty, son los ideales para ayudar a igualar el tono de la piel, reduciendo la decoloración y las ojeras. Para definir nuestro rostro, el bronceador en crema de Charlotte Tilbury es el más cómodo de aplicar y difuminar, así como realza nuestras facciones faciales. Y para tener unas cejas laminadas (como estamos viendo en las tendencias actuales) debes hacerte con el espumillón en gel, de Benefit Cosmetics, la marca mejor valorada para la zona de las cejas. Cada vez más, estamos dejando atrás las bases de maquillaje de media y alta cobertura para dar la bienvenida a las CC Creams con color, como esta de Erborian que utilizan todas las influencers de belleza. Es ligera y con un acabado muy natural. Tanto el colorete en polvo en rosa Barbie, de Too Faced, como el bálsamo labial con color, de Clinique, son dos imprescindibles para un maquillaje sencillo y diario. Por último lap rebase hidratante, de Rare Beauty, también se ha convertido en un must have para preparar la piel.

1. Máscara de pestañas, de Lancôme (25 euros)

Máscara de pestañas. Lancôme

2. Polvos sueltos en rosa, de Huda Beauty (40 euros)

Polvos sueltos en rosa. Huda Beauty

3. Polvos bronceadores en crema, de Charlotte Tilbury (55 euros)

Polvos bronceadores en crema. Charlotte Tilbury

4. Gel para cejas, de Benefit Cosmetics (33 euros)

Gel para cejas. Benefit Cosmetics

5. CC cream, de Erborian (44 euros)

CC cream. Erborian

6. Colorete en polvo, de Too Faced (33 euros)

Colorete en polvo. Too Faced

7. Bálsamo labial con color, de Clinique (33 euros)

Bálsamo labial con color. Clinique

8. Prebase hidratante, de Rare Beauty (32 euros)

Prebase hidratante. Rare Beauty

Todos estos productosbeauty se han convertido en los imprescindibles de maquillaje de los neceseres de todos.