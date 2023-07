Estos son los cosméticos que las expertas en belleza recomendarían comprar en rebajas

Cuandollegan las rebajasno podemos evitar ir corriendo a Zara, a El Corte Inglés y a nuestras tiendas favoritas a buscar las mejores gangas con las que crear los looks más especiales. Sin embargo, casi todas nosotras nos olvidamos de la belleza y de que, en época de rebajas, los cosméticos también tienen descuentos muy suculentos. Que sielretinol que necesitan nuestros glúteos, que si los productos para luchar contra la piel de fresa, que si labruma solar ahora que llega el verano, que sila vitamina C que tanto buscamos en cualquier cosmético los 365 días del año o los retinoides que nos recomiendan tantos expertos... podríamos pasarnos el día nombrando compuestos que nos olvidamos de mirar cuando llegan las rebajas y que el resto del año evitamos comprar debido a su precio maltratando, a fin de cuentas, nuestra piel al descuidar una rutina de productos de calidad con la que nuestra luzca con un aspecto saludable. Al igual que hacemos con la ropa, cuando compramos un producto de belleza en rebajas, debemos prestar especial atención a su precio anterior y al actual, para saber cómo de buena es la oferta. Además, si está sospechosamente rebajado, debemos mirar que se encuentre en buenas condiciones antes de meterlo en nuestra cesta de la compra.

Por otra parte, antes de ir de compras debemos revisar nuestro tocador para reponer aquellos productos que se nos estén agotando o, por el contrario, arriesgarnos y probar nuevas formulaciones cuyo precio encontremos atractivo. Además, debemos reflexionar sobre cuales son realmente nuestras prioridades, solo así lograremos realizar una compra funcional y aprovechar realmente las rebajas. Te decimos esto por dos motivos: por una parte, podemos echar demasiados cosméticos a la cesta de la compra sin mirar su precio ni su fecha de caducidad y llevarnos, más tarde o más temprano, una sorpresa. Por otro lado, no debemos dejarnos llevar por una oferta que, por muy buena que sea, sabemos que nunca llegaremos a utilizar. Para evitar que pierdas el tiempo, el dinero y la paciencia escogiendo cosméticos, hemos hecho una pequeña selección de las mejores compras de esta temporada:

Volumax Triactive - Tratamiento Voluminizador Labial, de Laboratorios Phergal (18,87€)

The Vit C orange serum, de Mina (22,91€)

The Ordinary retinol serum 1% in Squalane, de Lookfantastic (8,45€)

Sérum Liposomado C-VIT 5 Vitaminas 30 ml Sesderma, en El Corte Inglés (49,95€ -10% adicional añadiendo el cupón PARA10)

Radiance glow dauly Vitamin C gel cream de Ren, de Sephora (27€)

Graines de Chia, de Nuxe (31€)

