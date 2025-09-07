El nail art que todas están pidiendo: la manicura con puntos que marca tendencia, según una experta

Este otoño, las uñas se llenan de estilo y personalidad con un diseño clásico reinventado: los lunares. Desde combinaciones minimalistas hasta contrastes atrevidos, esta tendencia promete ser la protagonista en manicuras de todo tipo.

"Los lunares nunca pasan de moda, pero esta temporada regresan con más fuerza, jugando con colores, tamaños y acabados que permiten adaptarlos a cualquier estilo", explica Luisamar López, manicurista y manager de Coqueta Nails Beauty.

El diseño de uñas que dominará este otoño: lunares en todas sus versiones Cortesía de Coqueta Nails Beauty

Cómo llevar la tendencia

Según la especialista, la clave está en jugar con la proporción y el color:

Para un look minimalista: bases claras y puntos pequeños en colores neutros.

bases claras y puntos pequeños en colores neutros. Para un estilo atrevido: puntos grandes en colores intensos o combinaciones de varios tonos.

puntos grandes en colores intensos o combinaciones de varios tonos. Para un acabado elegante: usar top coats brillantes o perlados que aporten dimensión.

"Lo mejor es que es un diseño que se adapta a todas las formas y largos de uñas, y puede personalizarse tanto como quieras", asegura Luisamar.

Minimalismo elegante: la base nude o blanca con puntos negros

Minimalismo elegante: la base nude con puntos negros Cortesía

Una de las versiones más buscadas es la de base nude o blanca con lunares negros, perfecta para quienes prefieren una manicura sofisticada y versátil. "Este diseño es ideal para quienes quieren un toque diferente sin salir de su zona de confort. Es fácil de combinar y funciona tanto para el día a día como para eventos más formales", señala Luisamar.

Contrastes en blanco y negro

Contrastes en blanco y negro Cortesía Coqueta Nails Beauty

Para quienes buscan algo más gráfico, el contraste entre bases oscuras y puntos blancos es la apuesta segura. Según Luisamar, "esta versión es perfecta para otoño, ya que acompaña la paleta de colores más sobria de la temporada, pero con un guiño divertido".

Colores cálidos y toques brillantes

Colores cálidos y toques brillantes Cortesía de Coqueta Nails Beauty

El otoño también invita a experimentar con otros colores. Tonos tierra, rojos profundos y acabados metalizados o perlados. Diseños en marrón con lunares amarillos o en burdeos con puntos azules aportan un aire más atrevido. "Son combinaciones que recuerdan a las hojas de otoño y aportan calidez a la manicura", apunta la experta.

La versión francesa reinventada

La versión francesa reinventada Cortesía de Coqueta Nails Beauty

Otra adaptación que está ganando fuerza es la manicura francesa con puntitos en lugar de la clásica línea recta. "Es una forma moderna y juvenil de llevar la francesa, que mantiene la elegancia pero con un twist creativo", comenta Luisamar.