Los peligros de la nueva tendencia de belleza que llega desde Asia: "Como médico no lo voy a hacer"

En redes sociales encontramos todo tipo de trucos de belleza, nos acercamos a la vida más personal de nuestras 'celebrities' favoritas y nos empapamos de las novedades en productos cosméticos y de maquillaje. Sin embargo, las redes sociales tienen una doble cara, ya que dan visibilidad a ciertos procedimientos quirúrgicos que se terminan normalizando y que pueden resultar peligrosos. Uno de ellos es el que ha tratado esta doctora y experta en medicina estética. "Como médico estético os digo desde ahora que no lo voy a hacer", sentencia Delia Arama. Pero en qué consiste esta intervención que ha sido negada tan categóricamente por la experta?

La nueva y peligrosa tendencia de belleza que conquista las redes consiste en aplicar rellenos en la parte inferior del párpado con ácido hialurónico para crear el efecto de Jelly Roll o como le llaman 'dolly eyes'. Este efecto estilo ojos de muñeca no es nada nuevo. De hecho, hay muchas técnicas de maquillaje que buscan imitar la mirada de muñeca, abierta y expresiva, agrandando visualmente el ojo en la zona inferior, delineando muy por debajo de la línea natural del ojo o utilizando pestañas postizas. Para las más profesionales, existen técnicas de claroscuros —que incluyen sombras de ojos claras y oscuras— que realzan el tamaño y la forma de los ojos: con tonos más claros en el párpado y tonos más oscuros en la cuenca para crear profundidad. Por último, también existen lentillas para simular ese ojo artificial y brillante que tienen las muñecas. El objetivo es conseguir un aspecto juvenil y adorable, similar al de una muñeca, de ahí el nombre 'dolly eyes'. Pero qué sucede cuando esta tendencia se convierte en obsesión. Pues que las clínicas se llenan de chicas jóvenes pidiendo la nueva técnica que no tiene desperdicio.

Nueva tendencia de belleza 'dolly eyes'

Esta técnica consiste en inyectar ácido hialurónico en la zona inferior de los ojos, concretamente en los párpados para abrir el ojo, creando unas bolsitas. Mujeres de todas las generaciones han tenido como preocupación principal quitarse las temidas bolsas en los ojos; y, ahora, la moda es ponerse. Aunque para ser honestas, debemos decir que estas bolsitas se hacen en una zona más arriba de las habituales bolsas y al mismo tempo que crea este efecto de muñeca de comic, también disimula las arrugas de la zona. Pero, todo hay que decirlo, las chicas que están llevando a cabo esta intervención no tienen como principal preocupación las arrugas, puesto que no tienen. Es una moda que, esperemos, no tenga efectos secundarios a la larga.

Esta nueva técnica está preocupando a los expertos, debido a que esta zona del rostro es muy delicada y podría desencadenar reacciones adversas, que incluyen cambios en el tono de la piel, deformaciones o incluso problemas oculares. Y es que, como dice la Dra. Delia Arama: "Esta técnica al ser tan superficial podría comprometer el sistema linfático y vascular de la zona". Con los ojos no se juega.