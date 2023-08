¿Cómo sobrevivir a agosto en Madrid? 7 planes para pasar el mes en la capital como si estuvieras de vacaciones

Vaya, vaya, aquí no hay playa. Sí, amigos, ya sabemos que Madrid en agosto puede ser el infierno sin playa y a 40 grados. Pero oye, si aún no te vas de vacaciones, o pasas agosto en Madrid, nosotras hemos recopilado los mejores planos, mejor dicho, planazos, para que pases agosto en Madrid, como si estuvieras de vacaciones. Porque ya sabemos que la capital de España es la ciudad de los mil planes, de un restaurante nuevo cada semana, un musical o un local de moda. De todos esos planes que no te da tiempo a hacer durante el año, y agosto es el momento. Porque los madrileños han huido de la ciudad, y los turistas van a ir a los lugares típicos, pero no a los de moda, esos que de momento solo conocemos los que vivimos en Madrid durante todo el año. Por eso, que mejor que aprovechar antes de que vuelvan todos, para hacernos la mejor ruta como toda una Lady Madrid.

¿Agosto en Madrid? Esto es todo lo que necesitas para sobrevivir este verano en la capital.

1. Picos Pardos Sky Lounge, el rooftop más exclusivo de Madrid

Terraza, piscineo y la mejor gastronomía. Con una novedosa propuesta gastronómica del chef Victor Cuevas y un rediseño de Lázaro Rosa-Violán, la terraza Picos Pardos Sky Lounge se convierte en el 'place to be' del verano. De Madrid al cielo, pasando por BLESS Hotel Madrid (Velázquez 62). Porque si buscas un oasis en medio de la ciudad, como si estuvieras en Ibiza, este es tu lugar. Apunta su nombre, Picos Pardos Sky Lounge by Martini. Piscina, cócteles de autor, camas balinesas y la propuesta gastronómica del chef Victor Cuevas, de inspiración nikkei y recetas raw como ceviches, carpaccios y tartares.

2. ABYA, el restaurante que está dentro de un palacio

El madrileño palacio de Saldaña encontramos ABYA, el restaurante de Madrid que marca tendencia mundial. Este icónico lugar acoge un novedoso concepto –creado por el empresario Manuel González– que ha marcado un antes y un después en el panorama gastronómico, de ocio y cultural de Madrid y que ha supuesto una inversión de 50 millones de euros. Situado en el corazón del barrio de Salamanca, ABYA es el lugar para dar rienda suelta a los sentidos en un espacio único de más de 1000 m2 repartidos en cuatro plantas. Al frente de la propuesta gastronómica de este espacio se encuentra el reconocido chef Aurelio Morales, que ofrece una cocina libre y sin ataduras que conecta la gastronomía del mundo con la de Latinoamérica. El mejor plan para pasar agosto en la capital, como si estuvieras de viaje. Un viaje por todos los sentidos.

3. Cora, la heladería más instagrameable que está arrasando en Madrid

En pleno corazón de Madrid, en la calle Barquillo, encontramos el nuevo place to be que no dejamos de ver en Instagram en las últimas semanas. Porque si no hay verano sin beso, tampoco sin helado. Se llama Cora y es un espacio de lo más instagrameable. Una heladería de diseño, en la que también tienes café de especialidad y brunch. O lo que es lo mismo, puedes desayunar, comer o merendar. Ya sabes de dónde no vamos a salir en todo el mes de agosto. Palabrita de Lifestyle.

4. Sábados de Champagne & Burger: el plan perfecto en la nueva azotea más deseada de Madrid

¿El plan perfecto para los sábados de agoto en Madrid? La azotea del Club Financiero Génova, situada en la planta 15ª del Centro Colón, acoge un plan muy apetecible: los Sábados de Burger y Champagne, ofreciendo un pack especial que incluye una deliciosa hamburguesa firmada por el chef Nino Redruello junto a una copa de champagne Veuve Clicquot. Así, con una de las mejores panorámicas 360º de la capital y sin perder su exclusividad característica, de la mano de la oferta gastronómica de Familia La Ancha.

Champagne & Burger. Club financiero.

5. JOMO, Aterriza en Madrid el club para los planes más exclusivos

Si quieres enterarte de los mejores planes y pertenecer a una comunidad única este es tu sitio. JOMO es tu mejor asesor, además de una plataforma de reservas y organizador de los mejores y más exclusivos eventos de Madrid. ¿Cómo puedes ser socio de JOMO? A través de una suscripción a la que se tiene que aplicar. La comunidad de JOMO se basa en valores y pasiones comunes: el arte de estar en el lugar correcto en el momento indicado.

6. Los aperitivos que te harán sentir como en la costa amalfitana

Llegan los pop-ups más cool de Villa Capri. Un aperitivo con mucho style para que goces de los mejores planes este verano cada miércoles de agosto. 32 entradas con reserva, de las17:30 a las 19:00 en la terraza de Villa Capri. De gildas y cocktails, a quesos y vino, scarpetta o gelato. Porque los miércoles de agosto saben diferente en la Calle Hortaleza, 118.

7. Grosso Napoletano, y sus tardes de verano a la italiana

Agosto y Grosso Napoletano van de la mano en Madrid. La cadena de pizzerías artesanales referente en España presenta una novedad para las tardes de verano con toda la esencia de la cultura italiana. Se trata del Menú Entreturno que llega para ofrecer un aperitivo italiano en horario de tarde, desde el fin del turno de mediodía hasta el comienzo de las cenas. En este espacio de tiempo se ofrecerán nuevas creaciones concebidas especialmente para esta nueva propuesta. ¿Te lo vas a perder?

¿Huías de Madrid en agosto? Entiendo que después de estos planes, tú también hayas cambiado de idea. Porque aquí no hay playa, pero sí los mejores planazos. Vaya, vaya.