Descubre el ritual casero del peluquero de Tilda Swinton y Julianne Moore para un pelo perfecto este otoño

El final del verano trae consigo no solo la caída de las hojas, sino también, para muchas melenas, el rastro de la deshidratación y la falta de nutrición que dejan el sol, el cloro y el salitre. Con la vista puesta en revertir estos estragos y preparar el cabello para un otoño de 2025 lleno de salud y brillo, un renombrado experto capilar madrileño propone un ritual de cuidado intensivo. Este cambio de estación es también el momento ideal para reajustar la rutina de cuidado facial, y por eso muchos expertos explican por qué septiembre es el mes idóneo para empezar a usar retinol.

En este sentido, el responsable de esta pauta revitalizante es Cédric, estilista de The Lab Room, uno de los templos de la belleza en la capital. Su filosofía conecta directamente con la visión de Mónica Ceño, fundadora del prestigioso salón, quien ha alcanzado reconocimiento internacional por la creación de su aclamada mascarilla capilar de cedro. Este producto, un indispensable para figuras como Tilda Swinton y Julianne Moore, es el pilar de la propuesta de Cédric para devolver la vitalidad al cabello.

La versión más sencilla de este ritual pasa por aplicar la mascarilla generosamente de medios a puntas. Para aquellas personas con el cabello especialmente seco o rizado, se recomienda extender el producto también por las raíces, asegurando una hidratación completa. Una vez aplicado, el cabello debe cubrirse con un gorro de plástico o film transparente, y posteriormente, con un turbante de toalla. Este doble envoltorio no es capricho, sino que cumple una función clave: el calor generado potencia la penetración de los activos de la mascarilla, optimizando sus beneficios. El tiempo de exposición ideal para este tratamiento exprés es de veinte minutos, tal y como señalan desde Vogue.

Un tratamiento más profundo para cabellos castigados

Por otro lado, para los cabellos que han sufrido un daño más pronunciado, ya sea por decoloraciones, mechas o una exposición solar intensa, Cédric sugiere una versión más profunda del ritual. Esta pauta empieza la noche anterior al lavado, con la aplicación de un aceite o sérum capilar de medios a puntas que actuará durante toda la noche, nutriendo en profundidad cada hebra. Tras lavar el cabello a la mañana siguiente, se mezcla la mascarilla de cedro con unas gotas del mismo aceite capilar, aplicando esta potente combinación como se haría con la versión corta, pero con un poder reparador considerablemente mayor.

Además, existe una variante que intensifica aún más el tratamiento pre-champú. En lugar de aplicar solo el aceite, se puede optar por extender la mezcla de mascarilla y aceite por todo el cabello y dejarla actuar durante toda la noche. Esta opción ofrece una infusión de nutrientes prolongada, ideal para los casos más extremos de deshidratación y castigo. Con cualquiera de estas opciones, el objetivo es claro: devolver al cabello su fuerza, brillo y elasticidad para afrontar la nueva temporada con un aspecto inmejorable.