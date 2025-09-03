Menos es más: Sara Carbonero demuestra cuál es la manicura más sofisticada y fácil de copiar de este otoño

Sara Carbonero vuelve a situarse en el radar de las tendencias, esta vez anticipando cuál será el color de uñas imprescindible para la temporada de otoño. La periodista ha apostado por el rojo vino, un tono clásico y atemporal que se desmarca de otras variantes por su profunda intensidad, cercano al burdeos pero con una identidad propia mucho más marcada. Se trata de una elección sofisticada y llena de personalidad que promete convertirse en la protagonista indiscutible de las manicuras durante los próximos meses.

De hecho, una de las grandes virtudes de este color, como señalan los expertos en belleza, es su extraordinaria versatilidad. Es una tonalidad que favorece a cualquier tipo de piel, ya sea más clara o más oscura, y que funciona con una elegancia innata en cualquier estación del año.

Además de su gran adaptabilidad, el rojo vino posee un valor añadido en el plano estético, ya que crea un efecto óptico que estiliza visualmente las manos, logrando que los dedos parezcan más largos y el conjunto se perciba más delicado y cuidado.

Las claves de un esmalte que va más allá del color

Para quienes deseen emular su manicura, el secreto tiene nombre propio. Se trata del esmalte "Málaga Wine" de la firma especializada OPI, un auténtico icono entre las expertas en belleza, tal y como señalan desde Elle. Este producto forma parte de la línea Infinite Shine de la marca, una gama diseñada específicamente para ofrecer un acabado de efecto gel con un brillo intenso y, sobre todo, una durabilidad superior a la de los esmaltes convencionales. La calidad de su fórmula es un factor determinante, especialmente en un momento en que la industria cosmética se está adaptando a la nueva normativa europea sobre esmaltes para garantizar la seguridad del consumidor.

Por otro lado, la popularidad de este producto no reside únicamente en su atractiva tonalidad. Su fórmula está pensada para garantizar una larga duración, ofreciendo una gran resistencia en el día a día sin perder lustre ni descascarillarse con facilidad. Esta característica lo convierte en un aliado perfecto para mujeres con un ritmo de vida activo que buscan mantener una imagen impecable sin necesidad de retoques constantes.

Además, a esta ventaja se suma un detalle práctico muy valorado por las usuarias: su pincel ergonómico. Este aplicador facilita enormemente la tarea, permitiendo una cobertura uniforme y precisa desde la primera pasada. Gracias a su diseño, es posible obtener un resultado profesional sin salir de casa, convirtiéndolo en una opción ideal para quienes prefieren realizarse la manicura por su cuenta y mantener unas uñas perfectas en todo momento.