Menos retinol, y mejor estilismo

En otra dolorosa bofetada generacional de esas que TikTok acostumbra a dar cuando menos te lo esperas, descubrí infinidad de vídeos en los que los miembros de la generación Z se mofan de los millennials por algunas prendas que llevan y por la forma en las que las lucen. No tengo claro ya si es el algoritmo o el karma quien me persigue, pero poco después, recibí una newsletter llamada ‘cómo llevan las camisas los miembros de la Gen Z’. Al parecer, da igual que cuidemos nuestra piel con una skincare interminable, que gastemos absolutas fortunas en productos cosméticos con los que intentar frenar el paso del tiempo o que hayamos normalizado el bótox. Ahora, nuestro armario es el encargado de delatar nuestra edad.

Al darme cuenta de semejante idea, supe que había llegado el momento de analizar las diferencias estilísticas entre ambas generaciones. Pero antes, hemos de asumir que como las tendencias cambian ahora de forma tan rápida a causa de las redes sociales, es realmente complicado en ocasiones saber si realmente lo que llevas no te hace parecer más joven al salir de casa y en el instante en el que llegues a la comida familiar, no va a terminar por ser señalado con mofa por tu sobrina.

BYE, PANTALONES PITILLOS

La pregunta ‘¿han muerto los pantalones pitillo?’ fue durante una etapa tan recurrente como la frase ‘xxxx es el nuevo negro’, pero lo cierto es que ahora, oficialmente, ha terminado el imperio de los skinny jeans. La pandemia ha sido la responsable de que los pantalones holgados triunfen, y por eso desde los cargo hasta los palazzo se han encargado de despedirse de los pantalones hiperceñidos. Supongo que fue ¿divertido? ver a una millennial posar en su perfil de TikTok con diferentes tipos de jeans y zapatos lanzando el mensaje ‘tan solo soy una millennial intentando averiguar qué ponerme ahora que no se llevan los skinny jeans’. Antes podías ser más o menos estilosa, pero en la actualidad, por si fuera poco, te puedes cruzar con alguien mucho más joven dándose cuenta de que tienes cierta edad no ya por tu ceño, sino por tus vaqueros… Y por si fuera poco, convirtiendo tus looks en un chiste.

La modelo Gigi Hadid con pantalones sueltos Gtres

LA FORMA EN LA QUE LLEVAS TUS CAMISAS Y JERSÉIS TE DELATA

Resulta que las millennials metemos la parte delantera de los jerséis por dentro de los pantalones, y este gesto es desternillante para los centennials. Una cosa os digo: aún más que su juventud, envidio su sentido del humor, porque no recuerdo reírme de un boomer por llevar una prenda de una manera determinada. Recuerdo un capítulo de Queer Eye en el que Tan France, el experto en moda del grupo, explicaba a la audiencia cómo hacer un french tuck, que es una de las maneras preferidas de las jóvenes de llevar sus camisas y tops. Consiste en meter por dentro una parte de la blusa o únicamente la parte delantera de camisetas y jerséis, mientras que el resto queda suelto. Qué queréis que os diga: al menos, es gratis…

ADIÓS, CALCETINES TOBILLEROS

Sí: otra despedida más. Lo que ahora se lleva es que los calcetines sean los auténticos protagonistas, así que tapar el tobillo es esencial. En el desfile crucero de Gucci ya lo comprobamos, y las redes sociales han hecho de la diferencia entre los calcetines altos y los-casi-inexistentes un asunto de Estado. Como explica Callie Holtermann en The New York Times, en realidad los calcetines siempre se han relacionado con la juventud. “Los calcetines Bobby (calcetines blancos de encaje doblados en el tobillo) tuvieron éxito entre las jóvenes en la década de 1940. En la década de 1970, los calcetines altos triunfaron gracias al deporte, y en los 2000, los códigos de vestimenta de las oficinas se relajaron, por lo que se buscó una alternativa más informal a los calcetines de vestir, como aseguró Randy Goldberg, fundador y director de marca de Bombas”. La empresa se fundó en 2013 con calcetines tobilleros como sus productos más vendidos, y por descontado, ahora han aumentado su largo.

Con la firme intención de ver el lado bueno de las cosas, me limitaré a decir que al menos, esta tendencia tampoco exige que desembolsemos miles de euros, por lo que si los calcetines vistosos son el nuevo sérum… ¿voy a ser yo quien me queje?

Desfile de Gucci P-V 24 Gucci

LOS TOPS DE FIESTA DEJAN DE SERLO

Resulta que las generaciones más jóvenes creen que es divertidísimo que los millennials tengan ‘tops de salir’, y lo cierto es que si miro en mi cómoda, tengo muchísimos tops de ese tipo. Pero entonces… ¿Cuál es la solución? Una usuaria en TikTok respondía ante esta duda: “En lugar de llevar tops fancy o divertidos con pantalones, hay que llevar tops con pantalones fancy o divertidos”.

Khloé Kardashian con un top de fiesta Gtres

LAS ZAPATILLAS BLANCAS SALEN DE LA SALA

Por más que el tenniscore esté entre nosotros, las zapatillas se vuelven enormes y coloridas, pues la generación Z está abrazando las ugly sneakers, y sin duda las Salomon están siendo las preferidas de las fashion icons más aplaudidas, como Bella Hadid. Otras de las favoritas son las de Hoka, que por cierto, ha visto cómo el interés que está generado encierra un interesante giro: ahora son los jóvenes las que las aman, tras haberse reído en el pasado de sus hermanas, padres y madres por haberlas llevado. Una prueba más de que en la moda, todo es cíclico. Pero antes de terminar, quizás esté bien tener en cuenta las palabras de la experta en moda Vanessa Friedman. “Apostar por tendencias procedentes de una época anterior, incluso si la moda ha decidido que es hora de que una nueva generación las descubra, tiende a tener el mismo efecto que cuando se pusieron de moda, y en realidad, esa puede ser una regla que vale la pena considerar: si llevas algo cuando fue tendencia por primera vez, es posible que desees evitarlo la segunda vez que se ha puesto de moda. Aunque he de reconocer que lo de los calcetines tobilleros nunca ha ido conmigo y que los pantalones pitillo me dan grima, por lo que quizás me apunto a estas pinceladas gen Z… Pero seguiré con mi rutina de skincare, porque teniendo en cuenta la velocidad a la que la moda cambia, cualquier moda puede terminarse antes que tu crema con ácido hialurónico.