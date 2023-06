Miki Núñez: "A los nuevos concursantes de 'OT 2023' les aconsejaría que se busquen un psicólogo'

Parece que fue ayer, pero ya han pasado cinco años desde que Miki Nuñez entro a nuestras vidas a través de la televisión y de ese 'Operación Triunfo' que lo catapultó a la fama para después llevarlo a representarnos en 'Eurovisión'. No ha sido un camino fácil, pero aquí llega con su tercer disco después de hacer sus pinitos como presentador en TV3 en Cataluña. Puro carisma, nervios y pasión por lo que hace, así llega Miki Nuñez con su tercer trabajo de estudio del que se siente más que orgulloso. Miki Núñez presenta su nuevo disco "121". Este viaje musical captura la intensidad del amor químico en 12 canciones completamente diferentes aunque iguales en esencia: son una exploración profunda del amor acompañada de ritmos pegadizos que no salen de la cabeza.

Este nuevo trabajo discográfico lleva un título significativo, haciendo referencia a los días exactos que dura el amor químico: casi 4 meses, 17 semanas o 20.328 horas. Con este concepto, Miki Núñez explora las emociones y la efervescencia de una relación intensa y apasionada. En Lifestyle de La Razón hemos querido sentarnos a charlar con Miki Núñez de la música, la vida, el amor y 'Operación Triunfo'. ¡No te pierdas la entrevista!

¿Qué tal Miki? ¿Cómo estás? Llegas con tu tercer disco, que se dice pronto como está el panorama musical.

He pasado bastantes nervios, pero la ilusión es aún mayor y eso es lo importante. Aunque como soy tan nervioso y sufro de ansiedad, a veces me preocupo más por las cosas que disfrutarlas, pero estoy muy satisfecho con este trabajo que hemos hecho. En el momento que salió el disco a las doce de la noche estaba aún más nervioso. Han pasado muchas cosas en este año, una pandemia de por medio, pero este es el primer disco que saco de forma normal, sin pandemia ni 'Operación Triunfo', ni 'Eurovisión'. Eso quiere decir que puedo estar haciendo promoción normal, firmas, conciertos... Aunque es mi tercer disco, lo siento un poco como el primero.

¿Se siente más presión? Con eso de a la tercer va la vencida.

Siento mucha presión porque este disco tiene que funcionar, no igual de bien que los otros, si no mejor. Hay que hacerse ya un hueco entre los grandes del panorama musical español porque si no esto es una lucha grecorromana constante. Estoy muy contento porque hemos puesto mucha ilusión, lo hemos cuidado al máximo detalle.

'121', me han dicho que este nombre para el disco tiene algo que ver con el amor.

Sí, '121' son los días que dicen los científicos que dura el amor químico. El momento que nuestro cerebro envía más hormonas que hacen el amor en el papel científico. Con este disco quiero reivindicar que el amor pasional puede durar eso, pero que un amor puede durar toda la vida. El amor mueve el mundo.

Al final entiendo que es lo que quieres tú con la música, que dure toda la vida.

Exacto, eso es. El disco habla del amor casi todo el rato, pero no solo a la pareja, al trabajo, a querer que pasen cosas buenas, el amor a la familia, a tus amigos.

Lo que tú estás viviendo, porque el otro día vi como en 8tv (televisión en Cataluña) tu chica se te declaraba como el amor de su vida... Así es fácil escribir del amor (risas).

¡Claro! Así es fácil, llevo en una relación más años de los que nunca hubiera imaginado. Es una chica maravillosa y soy feliz a su lado, es muy fácil compartir la vida con alguien como ella que además es cantante.

¿Entonces Miki es de los que escribe mejor enamorado? Porque la mayoría de tus compañeros siempre me dicen que escriben mejor desde el desamor, que necesitan ese dolorcillo.

Los cantantes que componemos nuestra música necesitamos que pasen cosas, ya sean buenas o malas. Algo que rompa con nuestra rutina, y llámame loco, pero yo prefiero que me pasen cosas buenas (risas). Hay que llorar de felicidad.

Y en tu faceta como presentador, ¿te gustaría algún día presentar 'Operación Triunfo' como Chenoa?

Ostras, sí, claro. Tinet Rubira, aquí estamos (risas)... Me encanta el mundo de la televisión, me apasiona, yo siempre digo que soy cantante, así que mientras la música vaya bien seguiré con mi faceta televisiva. Eso sí, cuando falle, me centraré solo en lo musical.

¿Algún consejos para estos chicos que se están presentando por redes sociales al cásting de 'OT 2023'?

Pues sí, que lleven vitamina D en pastillas porque no les va a tocar el sol durante mucho tiempo, y mucha paciencia. Y sobre todo que le hagan caso a los profesionales, que quieren lo mejor para ti. Obviamente es un formato televisivo y tienen que vender, pero al final se preocupan mucho por nosotros y nos dicen lo que es mejor, aunque cuando estemos dentro a veces no lo creamos. Si a ti te va bien, a ellos también. Que se busquen un piscólogo al salir o antes de entrar para prepararse o que pidan a 'OT' que pongan uno dentro de la academia porque salimos todos locos, como cabras.

Bueno, algunos también entráis ya así, todo no es culpa de 'OT' (risas).

¡Eso es verdad, es verdad!

Y de aquel 'escriurem que tot no va ser fàcil', que es lo más difícil que te ha pasado desde que saliste de 'Operación Triunfo'.

Gestionar el 'hate' con mi familia, el hecho de que no solo se metan conmigo. Al final soy yo lo que me expongo, me encantaría que no me desearan la muerte y que no me insultaran, pero al final yo me expongo a ello. Que se metan con mi familia o que les hagan preocuparse si que no lo tolero. Eso es lo que peor he llevado.