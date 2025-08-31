28 años sin Diana de Gales: repasamos todo su legado en el mundo de la moda

Este 31 de agosto se cumplen 28 años de la muerte de Diana de Gales. Una de las royals más queridas por la ciudadanía a causa de su cercanía, así como de su deseo por ayudar con la transformación social. Entre todos los aspectos, ha dejado un legado en el mundo de la moda, donde marcó una diferencia en la corona británica que todavía son recordadas en la actualidad. No solamente fue un icono, sino también utilizó su indumentaria como herramienta poderosa de la comunicación con la expresaba cómo se sentía.

Diana de Gales marcó un punto de inflexión en la historia de la monarquía británica, creando un estilo de vestir que royals como Kate Middleton han perseguido. De hecho, en más de una ocasión hemos visto un guiño a la madre de Guillermo de Inglaterra a través de un estilismo de lo más similar o con el uso de joyas que anteriormente eran de ella. No solamente vemos reflejado su esencia en figuras de la realeza, sino que también en las insiders o editoras de moda sobre el asfalto, puesto que Lady Di alcanzó a protagonizar un gran listado de looks inolvidables que a día de hoy son replicados gracias a su versatilidad, minimalismo y elegancia.

Todo lo que ha hecho Diana de Gales en el mundo de la moda

No solamente conformó estilismos que todavía siguen vigentes, sino que ha dejado todo un legado en la moda. En una década de los 80, donde los monarcas eran figuras más distantes e inalcanzables, Lady Di rompió los moldes y no dudó en hacer todo lo que le decía su corazón. Su fondo de armario era la herramienta de comunicación en todo momento, como bien vimos en el icónico vestido de la venganza que utilizó en la misma noche en la el actual Carlos III confirmó su infidelidad con Camila. Un vestido que, bajo la mirada de la realeza británica, partió todos los estándares y códigos de vestimenta, transmitiendo empoderamiento femenino. No únicamente por el escote o el largo, sino también por el color negro, solamente reservado para el luto.

Lady Di con el vestido de la venganza. Gtres

Si hablamos de todas las tendencias de Lady Di, debemos decir que se adelantó a todas aquellas que no solíamos ver a las integrantes de la Casa Real y que todavía vemos en nuestros días. Entre ellas, encontramos la ropa sport, o mejor conocida como athleisure, conformando estilismos con leggings, shorts, sudaderas de corte oversize o zapatillas deportivas. También, en su día a día o apariciones públicas hacía recurso de trajes de dos piezas con hombreras estructuradas y cortes impolutos, dando paso al power dressing que a día de hoy conocemos. Hablamos tanto de fórmulas de chaqueta + falda midi como blazers + vaqueros.

Diana de Gales con look 'athleisure'. Gtres

Una invitada perfecta en los actos oficiales

Diana de Gales evitaba los colores neutros y apostaba por los más llamativos, asi como por los estampados más originales demostrando su creatividad, originalidad y personalidad. Y es que tenía la fórmula secreta para conseguir el éxito en sus looks, que a día de hoy sigue poniendo en práctica otras royals, como la mismísima Reina Letizia. Se trata de combinar aquellas piezas más casuales del día a día con otras de diseñador en actos oficiales.

Diana de Gales con conjunto rosa. Gtres

Porque los looks de invitada de Lady Di son emblemáticos, históricos y todavía siguen siendo una inspiración tanto para las marcas como para nosotras. Por entonces, en ese momento muchas de las firmas de lujo consolidaban su imagen vistiéndole. Nos referimos a marcas del calibre como Dior, Versace o Valentino, así como más británicas como Catherine Walker, Victor Edelstein o Bruce Oldfield, entre otros.

Lady Di con vestido bohemio en azul. Gtres

Casi 30 años después de despedirnos de Lady Di, todavía nos acordamos con mucho cariño y respeto. Se ha consolidado como una de las figuras más queridas por toda la sociedad internacional, dejando un legado de aportaciones dentro del mundo de la moda.