Aitana anuncia su documental con Netflix con el look más tendencia del otoño con vestido y vaqueros

Aitana acaba de anunciar lo que ya era un secreto a voces, su documental con Netflix que lleva rodándose durante el último año. O lo que es lo mismo, podríamos decir que será la nueva Georgina. Este mismo 23 de septiembre, coincidiendo con el primer aniversario de su disco Alpha, Aitana ha compartido este secreto a voces en sus redes sociales y sus fans han enloquecido. A través de un teaser, donde vemos a la cantante con un vestido blanco llegando al estudio, nos enteramos de que lo que realmente está anunciando la cantante es una serie documental con Netflix. Y nosotras solo hemos podido fijarnos en su look para el vídeo promocional y en pensar si veremos su ruptura con Sebastián Yatra en el mismo.

Es imposible no asociar los vestidos sobre pantalones con la moda de los 2000, pues fue en esa época en el que la tendencia llegó a su nivel más alto. En aquella década, las celebridades del momento no desperdiciaron la oportunidad de lucir ambas piezas, incluyendo los eventos de alfombra roja. Y ahora es Aitana la que nos lo ha recordado en la promoción de su próximo documental con Netflix del que no tenemos más detalles. Lo vimos en Hilary Duff, Anne Hathaway e incluso con Jessica Alba. Más de veinte años después, la nostalgia se apodera de la moda y las pasarelas reviven lo mejor de aquella propuesta que para muchas fue bastante divertida.

En un momento determinado vemos, entre partituras y apuntes, un QR. Una vez que lo escaneas con el móvil te lleva a un vídeo de Youtube, concretamente a la intro que aparece en todas las series, películas y programas de Netflix. O lo que es lo mismo tendremos más de un episodio del documental de Aitana en Netflix.