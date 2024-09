Alaska presume de nueva imagen con el eterno vestido negro que nunca falla para ser la más elegante de cualquier fiesta

Alaska es la reina del color negro, pero es que además, un vestido negro nunca falla para ser elegante en cualquier fiesta y ella lo tiene claro. Si el otro día lo hizo con uno con el bajo con flecos en el desfile del 50 aniversario de Pedro del Hierro, esta noche nos lo ha vuelto a dejar claro en el 80 aniversario de ¡Hola!. Porque no solo Victoria Federica con un vestido de pasarela de Claro Couture, también hemos visto a Alaska con este vestido negro largo de manga larga que nunca falla en una noche de fiesta.

Alaska ha cambiado radicalmente de 'look' en los últimos tiempos. Dejó atrás su famoso pelo negro azabache, para dar paso a un rubio platino, revolucionando a todos sus seguidores, y ahora ha recuperado su melena blanca y negra para este inicio de septiembre. Una nueva Alaska que ha elegido para esta noche un vestido negro largo y de manga larga que ha combinado con un bolso granate de lo más tendencia este otoño 2024. "Antes de mí, nadie habría osado vestirse de negro", presumió en una ocasión Coco Chanel. No le faltaba razón. Antes de que en la década de los años veinte la diseñadora inventara la petite robe noire, little black dress o vestido negro corto, este color en el armario femenino estaba relegado al luto. Fue ella quien le otorgó un nuevo significado de elegancia y sofisticación logrando que todas las mujeres de la época quisieran tener el suyo. Y ahora no falla en ninguna fiesta.

Mario Vaquerizo y Alaska. Gtres

Una Alaska renovada a sus 61 años

Y es que según contó el Doctor Ángel Martín a LA RAZÓN, la artista se ha sometido a un lifting facial completo, un procedimiento que reposiciona los músculos, la piel y la grasa del rostro borrando todos los signos de envejecimiento. Este tratamientoha logrado eliminar las arrugas del entrecejo, elevar la cola de las cejas, y tensar tanto el cuello como la cara hasta la zona temporal, suavizando surcos y líneas en las mejillas. ¿El resultado? No puede estar más estupenda a sus 61 años.