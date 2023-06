Alerta metalizados: 6 prendas que necesitas sí o sí para brillar este verano

Ya no nos quedan dudas de que el metalizado es la tendencia estrella de este verano (aunque compite con otras muchas como el Mermaidcore, el Barbiecore, las cupcakes sneakers o las winklepickers, entre otras). Pensábamos que nada podía pegar más fuerte que las sandalias metalizadas, como estas tan ideales de la colección de María Fernández-Rubíes para Genius con las que Violeta Mangriñan se va a olvidar de sus zapatillas y quelas botas cowboy con las que la misma Violeta nos enamoró hace algunas semanas y que no nos podemos sacar de la cabeza, hasta que nuestras tiendas favoritas se invadieron con inmensas joyitas metalizadas (nuestras preferidas son las doradas) para aportar un toque de luz y sofisticación a cualquier look, elevándolo y ayudando a conseguir un efecto visual que potencie el ansiado bronceado que tanto esperamos conseguiry que, una vez que las tormentas han cesado, nos faltan horas en el día para tumbarnos al sol, aunque no debemos olvidarnos de la protección.

Pues bien, siguiendo en esta línea, (prácticamente) todas las tiendas y marcas han sacado sus prendas metalizadas, con las que crear los mejores looks de noche de este verano, y los más elegantes. Un pantalón metalizado puede salvarnos cualquier estilismo esta temporada, combinándolo con unas sandalias, unas deportivas o unas botas y nuestro top preferido y consiguiendo un outfit con el triunfar en una fiesta o en un festival. Un top o una blusa metalizada, por su parte, son perfectos para elevar un look de día, combinándolos con unas bermudas, unos jeans o un pantalón palazzo de color blanco, complementos dorados y nuestras cuñas de esparto preferidas, comoestas en el caso de Pilar de Arce. Un vestido metalizado, por otro lado, crea un lookazo por sí solo, sin necesidad de perder el tiempo pensando en el resto de complementos. Por último, si eres de las que les gusta arriesgar, puedes optar por un bañador metalizado que, no solo te ayudará a deslumbrar en la playa y en la piscina, también en la calle si lo combinas como si fuera un top, mimetizándolo con el estilo más casual. Hemos preparado una pequeña selección de prendas de Mango, Zara y Pull and Bear para que puedas inspirarte (y enamorarte de todas ellas).

Vestido lúrex cuello halter, de Mango (49,99€)

Jeans trf wide leg loose tiro medio metalizado, de Zara (25,99€)

Top punto hilo metalizado, de Zara (9,99€)

Falda midi metalizada, de Pull and Bear (29,99€)

Top asimétrico lúrex, de Mango (39,99€)

Bañador metalizado nudos, de Zara (27,99€)

Y es que, sea como sea e, independientemente de tu estilo, este verano no puedes prescindir de una prenda metalizada en tu armario, y mucho menos en tu maleta, para brillar con los mejores looks en tendencia.