Amaia Salamanca arrasa como invitada sexy (y a todo color) en la boda de Alonso Aznar y Renata Collado en México

"Rompiendo el hielo", titula Amaia Salamanca con este lookzo de invitada sexy a la boda de Alonso Aznar y Renata Collado en México. Eso sí, no sabemos si es el look de preboda o el de boda, pero igualmente está espectacular. Si ayer era Tamara Falcó la protagonista de la boda de Alonso Aznar y Renata Collado en México, de la que aún no habíamos tenido ninguna fotografía, pero ahora ya hemos descubierto los looks de invitados de Tamara Falcó e Íñigo Onieva este fin de semana. Ahora es Amaia Salamanca la que nos deja este espectacular estilismo de invitada perfecta de boda, a todo color y de lo más sensual.

Es la crónica de una boda sin ruido anunciada por sus propios protagonistas, Alonso Aznar y Renata Collado. El pasado sábado 7 de diciembre tuvo lugar una de las bodas de la jet set más esperadas del año . Alonso Aznar y Renata Collado se dieron el 'sí, quiero' en Mérida, México, en una ceremonia íntima de la que apenas ha trascendido información. Sí se sabe, sin embargo, quiénes fueron algunos de los invitados que acompañaron al hijo pequeño de José María Aznar y Ana Botella en este día tan especial. Y ahora podemos ver este estilismo de Amaia Salamanca de Silvia Tcherassi. Se trata de un diseño multicolor con un gran escote en 'V', y gran caída y movimiento.

Un look de preboda que completó con sandalias Aquazzura metalizadas y bolso de Steve Madden. Si este fue de verdad su look de preboda, no nos podemos imaginar con que nos sorprenderá Amaia Salamanca cuando comparta el look de invitada perfecta a la boda.