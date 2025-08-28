Ana Boyer presume de abdominales con este bikini de triangulo de toda la vida en Maldivas

Ana Boyer está siguiendo los pasos de Tamara Falcó e Isabel Preysler. Durante el mes de julio, madre e hija estaban disfrutando de unas vacaciones en Maldivas, momento en el que no dudaron en compartir con nosotros, así como con sus followers, cada uno de sus estilismos dignos de comentar en nuestros artículos. Ahora, está siendo la hermana menor la que está pasando los últimos días de agosto con su familia en dicha isla paradisíaca. Lo hemos descubierto en una de sus últimas publicaciones, a la misma vez que el bikini de triángulo de toda la vida y que nunca viene mal sumar uno más a nuestro armario.

Este miércoles, vimos a Ana Boyer con un look de aeropuerto de lo más cómodo, pero fusionándolo con su don por el buen gusto por la moda. En vez de recurrir a los conjuntos de chándal que muchas de nosotras utilizamos, apostó por un vestido de punto en beige de la marca francesa Sézane. Junto con esta fotografía, nos comunicaba que estaba a punto de despegar hacia el último destino antes de la vuelta al cole. Y en estos momentos hemos descubierto el destino del que se trataba y no es ni más ni menos que un entorno que invita abrazar un verano eterno y donde tanto su hermana como su madre nos mostraron grandes tesoros que en nuestra sección Lifestyle de La Razón comentamos. Y ahora no iba a ser menos con Ana Boyer.

Un nuevo bikini de Ana Boyer en sus vacaciones en Maldivas

"Hello Maldives !!! Aprovechando en familia cada minuto que nos queda antes de volver a casa :) E intentando seguir el ritmo de actividades que estos niños no paran!!! Gracias por cuidarnos estos días!", nos ha informado vía Instagram con una serie de imágenes familiares. Junto con sus hijos, nos ha ido mostrando rincones de la isla, donde además de cautivarnos con las aguas cristalinas, también lo ha hecho con su nuevo bikini de triángulo.

A lo largo de este verano hemos estado observando las compras de trajes de baño de las celebridades e influencers. Y hemos observado que han apostado por aquellos de colores lisos, o bien, por los estampados más clásicos, como el estampado animal o floral, como nos mostró Tamara Falcó durante sus días de desconexión. No obstante, Ana Boyer ha apostado por la simplicidad, pero alcanzando el éxito con un modelo de triangulo, como decíamos, en un tono azul celeste con el que ha presumido de cuerpazo y abdominales.

Ana Boyer en sus vacaciones en Maldivas. Instagram @anaboyer

Que se podría ser de Tamara Falcó o Isabel Preysler

Como decíamos, tanto Tamara Falcó como Isabel Preysler prefieren optar por aquellos modelos de bikini más clásicos, sin que sean demasiado llamativos. Colores suaves, lisos, con algunos detalles de glitter o con los estampados más confiados: de flores, lunares, rayas o estampado animal elegante. Por ello, sabemos que el bikini de Ana Boyer podría estar perfectamente en el fondo de armario de su hermana o madre.

El bikini que ha mostrado Ana Boyer es toda una demostración que lo clásico y de siempre permanece a lo largo del tiempo. Tenemos muchas pruebas y cero dudas de que nos sorprenderá con muchas más propuestas estilísticas y nosotras estaremos atentas a ello.