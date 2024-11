Así se rejuvenece el clásico traje masculino que llevaron las celebridades en los años 90

Los trajes masculinos llevados por mujeres no han estado exentos de polémica. Marlene Dietrich fue una de las primeras históricas que reivindicó esta pieza en el verano de 1933 que, posteriormente, le siguieron Katharine Hepburn o Greta Garbo sin importar el escándalo que supuso. Durante la Segunda Guerra Mundial, las mujeres comenzaron a vestir con pantalones a causa de motivos laborales para otorgar más practicidad y funcionalidad. Sin embargo, la aprobación social de destinar los trajes masculinos también a las mujeres no llegó hasta 1960, aproximadamente. Cabe destacar que a lo largo de los años se ha asociado esta pieza con la formalidad, cualidad que en ocasiones daba margen de comodidad. No obstante, esta situación cambió en la década de los 90, donde el objetivo de la vestimenta se basó en la comodidad del estilismo, así como el comienzo de la estética desenfadada (o effortless). Dentro de esta selección, tuvo cabida el traje masculino en su faceta más oversize y de silueta recta, acompañado de complementos ejecutivos que a día de hoy se han vuelto a ver sobre las pasarelas de moda, desafiando los convencionalismos de género.

Los trajes masculinos definen el power dressing, es decir, el poder que tiene la vestimenta para definir el estatus de una persona. Fueron muchas las mujeres con altos cargos de diversos campos las que comenzaron a lucir esta pieza de vestir, demostrando la profesionalidad y el empoderamiento femenino. Asimismo, ocurrió con la sociedad en general, que también incluyó en su fondo de armario sus trajes masculinos propios o reutilizados de sus parejas o padres. En este punto del artículo debemos hablar de la figura de Julia Roberts, la actriz estadounidense que más ha amortizado su repertorio de trajes masculinos. Además, de confiar en ellos tanto en galas de alfombra roja (como el icónico modelo en los Globos de Oro de 1990) como en sus estilismos de street style, también han sido los que han protagonizado sus películas más conocidas. Dos de los más memorables son el dos piezas en coral en Pretty Woman o el total look en gris con el que aparece al principio del largometraje La boda de mi mejor amigo.

Julia Roberts con traje masculino. @vintage.phenomenon

Desde entonces, el traje masculino nunca ha pasado de moda y se ha convertido en todo un básico fondo de armario. Incluso, las firmas de lujo todavía innovan y rejuvenecen su imagen con nuevas propuestas o métodos de sacarles partido. En el desfile de Saint Laurent de la colección primavera-verano 2025 vimos la vuelta de la esencia de la firma francesa con un concepto nuevo. Anthony Vaccarello se inspiró en el clásico smoking para llevarlo al ámbito corporativo con camisas de rayas, gafas de vista o corbatas al más puro estilo dadcore, en sintonía con la estética corpcore. A lo largo de las caminatas de las modelos, se confirmaron la puesta de los trajes masculinos sin detalles exagerados, así como con los complementos o las prendas de vestir justas y necesarias, de acuerdo con el minimalismo. Eso sí, la superposición está a la vista con cazadoras de piel o gabardinas sobre los trajes.

Colección primavera-verano 2025 de Saint Laurent. Gtres

Cómo defender los trajes masculinos en 2025

Las directrices que hemos aprendido sobre las últimas pasarelas en la Semana de la Moda se han puesto en práctica en el street style. Esta vez, de la mano de Hailey Bieber junto con su estilista Dani Michelle para triunfar con un traje de dos piezas de la colección primavera-verano 2025 de Saint Laurent. La celebridad siguió totalmente las recomendaciones del diseñador de moda con este traje masculino de chaqueta y pantalones holgados en gris combinado con camisa básica, corbata sutil en burdeos (a juego con el bolso) y zapatos de tacón. Para adaptarse a la estética corporativa, ha añadido unas gafas de ver propias de la década de los 2000, así como un recogido elegante, pero desenfadado a la vez.

El look de Hailey Bieber es una demostración de cómo se rejuvenece el traje masculino en la actualidad. Como buena (y empática) editora de moda, he resumido las claves para defender el traje de dos piezas olvidado que tienes en el armario:

Hacerte con los modelos más oversizes de las marcas de moda. Hablamos de americanas con hombreras de silueta oversize, así como de pantalones de vestir ligeramente holgados.

Decántate por los colores neutros y combinables (nunca pasan de moda): gris, beige, negro o blanco.

Haz recurso de pocos accesorios o detalles exagerados: corbatas al estilo dadcore , zapatos clásicos o bolsos para ir a la oficina.

, zapatos clásicos o bolsos para ir a la oficina. El uso de joyería limitada. Podemos vestir una cantidad exacta de brazaletes, tanto sobre la americana como debajo de ella.

Elige los complementos ideales al estilo de la década de los 2000, como las gafas de ver minimalistas y de tamaño pequeño.

Hailey Bieber con traje sastre. @haileybieber

Si estás harta de siempre utilizar los trajes masculinos de la misma manera, tu solución está en manos de los consejos de Saint Laurent y el buen gusto de Hailey Bieber. Ten paciencia, recuerda todas las recomendaciones y tips para defenderlos, puesto que será una de las piezas más socorridas de 2025.