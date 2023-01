Para sobrellevar la borrasca vamos a copiarle a Anna Padilla el look más calentito con las botas UGG del momento

Que las UGG son el calzado más viral de este invierno 2023 lo tenemos todas claro. Da igual si son en su versión más clásicas, o las mini con plataforma, pero no las dejamos de ver por todos lados y las insiders de moda las han convertido en su calzado favorito de la temporada. Bueno, y nosotras también, no nos vamos a engañar. Y Anna Padilla ha vuelto a demostrar que son las botas perfectas para los días más fríos del año y sobrellevar la borrasca ‘Gérard’ que tenemos en España y que hoy en Madrid parece que vayamos a salir volando en cualquier momento. Aunque las botas UGG mini son perfectas para llevar con pantalones pitillo como los de Paula Echevarría o Georgina Rodríguez, también quedan perfectas con pantalones blancos de estilo cargo como los de Anna Padilla. Porque si las botas muy altas como las de la Reina Letizia son máxima tendencia en este inicio de año, las UGG no se quedan atrás.

Las botas UGG mini con plataforma son nuestra nueva obsesión y la de todas las chicas que más saben de moda. No las dejamos de ver por todas partes, y no os vamos a engañar pero nosotras nos hemos vuelto a enamorar de ellas. Sí, estamos hablando de las botas UGG ultra mini que Paula Echevarría, aunque nosotras estamos enamoradas de la versión de plataforma que es la que está agotada en todos lados. Si alguien la encuentra que nos avise, porque nosotras estamos como locas buscándolas. Y eso que es su día juramos y perjuramos que nunca volveríamos a llevar botas UGG, pero amigas, al igual que Paula Echevarría y Anna Padilla, hemos vuelto a caer en estas botas calentitas y cómodas y con este mes de enero de lo más frío que tenemos en Madrid, no nos las vamos a quitar.

Anna Padilla con botas UGG. FOTO: @annafpadilla

Botas UGG clásicas, de UGG (159 euros)

Botas UGG clásicas. FOTO: UGG

Esta claro que necesitamos unas botas UGG en cualquier de sus versiones este invierno en nuestro zapatero.