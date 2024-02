El cárdigan étnico (y mega rebajado) de Sara Carbonero es la mejor compra para terminar febrero

Sara Carbonero se ha vuelto a escapar este fin de semana a disfrutar de la naturaleza, y ahí es donde nos ha hecho enamorarnos de su cárdigan étnico con ese toque bohemio que tanto representa su estilo. Y es que ya sabemos que a la periodista le encanta escaparse de la ciudad, y disfrutar de la naturaleza y de su vida más 'slow' en el pueblo, y este fin de semana nos lo ha dejado claro con este nuevo look que mezcla el estilo más boho y el más rockero que tanto le gusta. Porque Sara Carbonero no solo nos inspira con sus looks más elegantes, con vestidos en los photocall o en noches de galas, también con sus outfits del día a día que al final son los que más la representan. Y estas fotografías que ha compartido en su cuenta de Instagram, son todo eso. Desde las opciones cortas de estilo preppy hasta las más largas y bohemias, tener una buena chaqueta de punto supondrá una inyección de personalidad en tu armario que elevará todos tus looks de invierno y primavera, palabra de Sara Carbonero.

Porque no solo vamos a vivir del estilo más 'coquette', Sara Carbonero sigue fiel a su estilo boho y nos lo ha demostrado con este cárdigan de estilo étnico que funciona como abrigo y que eleva cualquier estilismo. Desde formas preppy y cortas, combinadas con suéteres a juego o ceñidas a la cintura, hasta tejidos de punto calado o versiones maxilargas combinadas con vestidos, también de punto. Pero a nosotras nos encanta esta chaqueta de estilo abrigo más étnico o hippie.

Sara Carbonero con look boho. @saracarbonero

El look de Sara Carbonero. @saracarbonero

Abrigo de punto étnico, de Meisie (rebajado a 67,5 euros)

Abrigo étnico. Meisie

Un abrigo de punto con estampado étnico y flecos que Sara Carbonero le ha dado su propio estilo combinándolo con una camiseta gris con estampados de caras de mujer, que le aporta ese toque más rockero y desenfado a un estilismo más bohemio. Un estilismo que ha combinado con su melena suelta con flequillo y gafas de sol.