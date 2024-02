Chanel ha hablado, esta primavera nos vamos a olvidar de las medias rojas para llevarlas blancas

Cada temporada surgen nuevas tendencias que prometen hacerse icónicas. No todas son para todos los públicos, pues muchas de ellas son tan atrevidas que solo son aptas para aquellas amantes de la moda con un estilo más diferente, original y ecléctica. Por ejemplo, esta temporada las influencers portuguesas están cobrando mucha importancia dentro de las redes sociales y la moda, quienes tienen un estilo de lo más llamativo, alegre y muy colorido. La prenda icónica de ellas son las medias rojas, y es que son muchas las influencers españolas que están vistiendo con ellas para que sus looks más básicos no pasen desapercibidos. Ellas lo suelen llevar con 'total looks' rojos como vestidos y chaquetas o, si quieren un look más neutro y elegante, con un vestido negro. Hace justamente una semana que se celebró la Semana de la Moda de la Alta Costura de París y, entre muchos desfiles que se dieron en la capital de la moda, fueron algunos que destacaron por su originalidad, elegancia y sofisticación. Desde Christian Dior hasta Elie Saab pasando por Chanel. Esta última destacó por su elegancia y, sobre todo, por sus medias en color blanco.

Esta tendencia de medias blancas aún no ha calado entre las influencers españolas pero es cuestión de tiempo. Si bien es cierto que los calcetines blancos son un imprescindible con mocasines negros, las medias lo serán de cara a la primavera. Estamos seguras de que nos acompañarán los próximos meses y las combinaremos con conjuntos de falda y chaquetas de tejido 'tweed', tal y como pudimos ver en el desfile de Chanel. En cuanto al calzado, el que mejor casa con este estilo es, sin lugar a dudas, las Mary Jane. En tiendas podemos encontrarlas en diferentes colores y diseños, desde las clásicas Mary Jane negras hasta las más icónicas y eclécticas en color dorado. Chanel siempre acierta y marca las tendencias que serán un imprescindible en nuestro armario la siguiente temporada por lo que, no tenemos dudas de que las medias blancas se harán un hueco en nuestro cajón esta primavera. Mientras tanto, te dejamos inspiración de algunas de las influencers que ya han comenzado a usar las medias blancas para darle el toque final a sus looks.

Lucía Avendaño

Rita Montezuma

Carlota Marañón

Clara Kong

Estas son algunas de las chicas amantes de la moda que se han lanzado a esta tendencia tan icónica, diferente y llamativa. ¿Y tú, te atreves?