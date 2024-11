Como editora de moda (y amante del estilo de Lady Di) he seleccionado las chaquetas de otoño inspiradas en la princesa de Gales

No concibo la moda sin hablar de Diana de Gales. De hecho, si sueles ser una lectora fiel de nuestros artículos, sabrás que en recurrentes ocasiones hacemos mención al estilismo de la princesa de Gales. Su fondo de armario ha ofrecido juego al del resto de las mujeres a través de lecciones de moda sobre cómo sacar partido a prendas atemporales y básicas en todas las temporadas. Su faceta casual se destacó por una predominancia de vaqueros rectos, camisetas neutras, americanas estructuradas o bailarinas. A todo ello le sigue otra de sus estéticas más aclamadas, como es la deportiva, conformada por su apuesta por sudaderas con gráficos y mallas ciclistas o zapatillas deportivas. Hoy en día, estos looks de Diana de Gales son los más imitados gracias al acceso que las marcas de moda nos han brindado a prendas inspiradas en su estilo. No solamente ha marcado historia en el sector por sus vestimentas en tendencia, sino también por romper con los estereotipos de un fondo de armario de una royal. Es más, hoy en día Kate Middleton ha tomado el mando con un sinfín de vestimentas con guiños a Lady Di.

Si anteriormente hemos hablado de sus vestidos de invitada o de las americanas perfectas para ir a la oficina, esta vez nos sentimos con la obligación de repasar todas las prendas de abrigo que ha llevado la royal y que actualmente podemos encontrar en el mercado fácilmente. Hablamos de abrigos de corte masculino, cazadoras de efecto cuero, bombers al estilo colegial o blazers eternas con hombros estructurados. Las mismas prendas que Diana Spencer llevaba en la década de los 80 o 90, ahora mismo las encontramos en las marcas de moda con diseños de lo más similares (y algunos de ellos a un precio súper asequible). Por lo que nuestra redacción ha preparado una selección de las prendas de abrigo inspiradas en la royal que ahora mismo vamos a compartir con vosotras.

La chaqueta al estilo colegial más rejuvenecedora

Uno de los estilismos más modernos, rejuvenecedores y effortless de Lady Di. Se trata de unas de las fotografías más icónicas de la royal que se capturó en un momento de familia con sus hijos Guillermo y Enrique. Asimismo, esta chaqueta al estilo colegial (que nosotras hemos encontrado en Bershka por 60 euros) se convirtió en una de las más versátiles de su vestidor para dar juego a todos sus estilismos.

Lady Di. @ladydirevengelooks

Chaqueta al estilo colegial, de Bershka (60 euros)

La cazadora de efecto cuero eterna

Las cazadoras de efecto cuero están en la cúspide de las tendencias de estos meses. Como buena editora de moda, Diana de Gales también se arriesgó a añadirla en sus vestimentas más rompedoras con prendas básicas y que perduran en el tiempo. Nosotras hemos dado con un diseño afín a este en Mango por 50 euros que promete ser una de las gangas más provechosas de este Black Friday o en las ideas de regalos de Navidad.

Lady Di. @ladydirevengelooks

Chaqueta de efecto cuero, de Mango (50 euros)

La bomber de estampado de cuadros perfecta para otoño

Este conjunto de la monarca ha sido inspiracional para tanto las editoras de moda como para las celebridades. En el caso e la bomber de estampado de cuadros es una de las inversiones más eficientes en la temporada de otoño e invierno, puesto que nunca pasa de moda gracias a su patrón, diseño y tonalidad neutra y sencilla. Encontrar un modelo de lo más parecido a este es una tarea complicada, pero hemos descubierto esta propuesta de Gant que respeta los detalles esenciales.

Lady Di. @lady.diana._

Bomber de estampado de cuadros, de Gant (400 euros)

El cárdigan de punto favorito en sus looks de embarazada

Los looks de embarazada de Diana de Gales también pasaron a ser emblemáticos. Entre todos, destaca este de vestido de corte midi en fucsia con líneas en blanco que estilizan la silueta combinado con el cárdigan que todas deberíamos tener como salvavidas. Se trata de un modelo básico, de silueta recta y ligeramente holgada de efecto pelo que eligió en blanco. En Morgan darás con una alternativa exactamente igual por 32 euros.

Lady Di. @lady.diana._

Chaqueta de punto, de Morgan (32 euros)

La infinita selección de blazers con hombreras para sus estilismos casuales o sofisticados

Una de sus prendas de abrigo mas recurrentes en los estilismos. A lo largo de los años, ha confirmado que las americanas estructuradas son la pieza terremoto y versátil de todos los estilismos. Las vimos en colores neutros, de tweed, de estampado de príncipe de gales o bicolor. Todas ellas se convirtieron en un sello identificativo de la royal. Una de sus favoritas fue la blazer marina de doble botonadura con botones dorados que ya puedes adquirir en H&M.

Lady Di. @lady.diana._

Americana de doble botonadura, de H&M (49 euros)

El clásico abrigo de corte masculino

Ajeno a las chaquetas de otoño, no podíamos dejar atrás dos de las prendas de abrigo favoritas de la royal. Una de ellas son los abrigos de corte masculinos, que no podían faltar en el fondo de armario de Diana de Gales. En especial, debemos hacer mención de este modelo en rojo, una de sus tonalidades favoritas, así como una de las más favorecedoras a su rostro. Como estamos hablando de un color de lo más en tendencia en otoño-invierno 2024/2025 (y básico para cada año), hemos encontrado uno de los modelos más similares en El Corte Inglés.

Lady Di. @ladydirevengelooks

Abrigo de corte masculino, de El Corte Inglés (150 euros)

El icónico plumífero en rojo de Lady Di

Otra de sus prendas esenciales es el el icónico plumífero rojo de Lady Di. No cabe duda de que se ha convertido en una pieza histórica de su fondo de armario y que en la actualidad encontramos en varias marcas de moda. Es calentito, favorecedor y combinable con todo tipo de estilos. Nuestra redacción ha encontrado el modelo más similar y económico en Pull&Bear por 35 euros.

Lady Di. @ladydirevengelooks

Plumífero en rojo, de Pull&Bear (35 euros)

Una vez más, se ha convertido en nuestra aliada para inspirarnos en los looks de otoño e invierno. Todas las chaquetas de otoño inspiradas en la princesa de Gales son las que siempre podremos conseguir porque son versátiles, básicas y esenciales en nuestro fondo de armario.