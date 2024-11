El abrigo de leopardo más icónico de Liz Taylor vuelve como la gran tendencia del invierno

Si en otoño nos inspiramos en las chaquetas de Lady Di para ser la mejor vestida de la temporada, este invierno la inspiración recae en otra diva del estilo, Liz Taylor, la actriz que conquistó un sinfín de corazones va a ser nuestra musa de cabecera para continuar con la fiebre del leopardo que parece no va a salir de nuestros armarios por mucho tiempo. Hay modas pasajeras y tendencias que se convierten en auténticos símbolos de estilo, y el abrigo de leopardo de Liz Taylor pertenece al segundo grupo. La actriz, conocida no solo por su talento en la gran pantalla, sino también por su capacidad para dictar moda, nos dejó una lección que hoy vuelve a ser más actual que nunca: el leopardo puede ser elegante, sofisticado y absolutamente necesario en nuestro armario. Fue en 1962 cuando Liz, saliendo de un exclusivo restaurante en Nueva York, transformó un estampado considerado excéntrico en una prenda atemporal, con su abrigo cruzado, gafas de sol y actitud de diva, marcó un antes y un después en cómo hoy en día percibimos este print.

Ahora, más de medio siglo después, la moda revive aquel momento icónico para convertir al leopardo en el protagonista indiscutible del invierno. El abrigo que Liz lució con tanta maestría no solo regresa como una declaración de estilo, sino que nos invita a rendir homenaje a las mujeres que hicieron del glamur su mejor arma. Y es que esta pieza emblemática no solo abriga: empodera. Llevarlo es asumir que queremos destacar, que no tememos ser el centro de atención, y que entendemos que la moda es, ante todo, una forma de expresión. Además, el regreso del abrigo de leopardo no es casualidad. En un momento donde la nostalgia domina las tendencias y buscamos inspiración en décadas pasadas, esta prenda cumple con todos los requisitos para convertirse en la estrella de nuestros looks invernales. Ya sea para el día a día o para una ocasión especial, su versatilidad y su poder para elevar cualquier outfit lo convierten en una inversión segura. Y es que lo mejor de esta pieza es su versatilidad. Aunque el leopardo tiene fama de ser un estampado difícil, la realidad es que, cuando se lleva con la actitud adecuada, se convierte en el protagonista absoluto de cualquier estilismo. Palabra de editora de moda: si Liz Taylor lo convirtió en un imprescindible en los 60, no hay excusa para no atreverse con él este invierno.

Cómo llevar el abrigo de leopardo según tu estilo y figura

El abrigo de leopardo puede ser un gran aliado si sabes cómo adaptarlo a tu estilo personal y a las proporciones de tu cuerpo. Para las mujeres de estatura baja, los modelos cortos, tipo blazer o chaqueta, son ideales, ya que no recortan la figura y mantienen el equilibrio visual. Combínalos con pantalones de tiro alto o faldas midi, y añade botines para estilizar aún más la silueta. Si eres alta, un abrigo largo, casi hasta los tobillos, puede ser tu mejor aliado. Para un look relajado, llévalo abierto sobre un conjunto monocromático en tonos neutros, como negro, beige o blanco, dejando que el abrigo hable por sí solo.

En cuanto a la edad, este estampado no tiene límites. Para un estilo juvenil y desenfadado, apuesta por combinarlo con jeans desgastados, camisas oversize y zapatillas. Si prefieres un aire más clásico, elige un abrigo con un corte limpio y minimalista, y combínalo con vestidos de punto o pantalones sastre en tonos oscuros. Los accesorios juegan un papel fundamental, atrévete con unos guantes de cuero o un bolso estructurado para darle al conjunto un aire aún más sofisticado estilo diva de Hollywood.

Nuestros abrigos de leopardo favoritos para que emules el estilo de Liz Taylor este invierno

Ahora que ya sabes más sobre el porqué esta prenda icónica será la reina del armario invernal, hemos seleccionado varios modelos disponibles en tus tiendas favoritas, y es que, que mejor que aprovechar este Black Friday y hacerte con una joyita como estas:

Abrigo de efecto pelo estampado animal, de Parfois (89,99 euros)

Abrigo de efecto pelo estampado animal Parfois

Abrigo de piel sintética estampado de leopardo, de Urban Outfiters (85 euros)

Abrigo de piel sintética estampado de leopardo Urban Outfiters

Abrigo largo estructura animal print, de Massimo Dutti (299 euros)

Abrigo largo estructura animal print Massimo Dutti

Abrigo con estampado de leopardo, de Parfois (69,99 euros)

Abrigo con estampado de leopardo Parfois

Abrigo largo leopardo, de Pull & Bear (49,99 euros)

Abrigo largo leopardo Pull & Bear

Abrigo tejido animal print, de Cortefiel (rebajado a 79,99 euros)

Abrigo tejido animal print Cortefiel

Chaquetón de mujer liso solapa, de El Corte Inglés (69,99 euros)

Chaquetón de mujer liso solapa El Corte Inglés

¿Yo ya tengo mi favorito, y tú, cuál de todos vas a añadir hoy a tu cesta del Black Friday?