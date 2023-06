¡Fashion alert! Los zapatos de vinilo, en todas sus versiones, y los podemos encontrar en Zara, Primark y Mango

Llega junio y eso significa que dejamos atrás aquellos zapatos que nos acompañaron durante todo el invierno, convirtiéndose en un imprescindibles en nuestro día a día, como fueron las botas 'cowboy' que tantos looks creamos con ellas, como por ejemplo estas botas 'cowboy' en beige de Rocío Osorno que combinó con un conjunto de falda mini y chaqueta en rojo, creando un outfit de lo más elegante y todoterreno para el día a día. Aunque sí es cierto que este calzado es propio de los meses más fríos, Anna Padilla nos sorprendía con unas botas 'cowboy' en tejido vaquero estos días, una propuesta diferente y muy original que promete convertirse en un must en nuestro armario de cara a festivales de música, ya que aporta ese toque ecléctico y original al look. Sin embargo, podríamos decir que las sandalias -en todas sus versiones- son el calzado por excelencia durante los meses de verano, pues son cómodas, versátiles y en tiendas podemos encontrarlas en todo tipo de tejidos, diseños y estilos. Si bien todas las amantes de la moda tenemos las clásicas sandalias planas de tiras que combina con cualquier prenda y estilo, cada temporada nuestras tiendas de moda favoritas lanzan al mercado sus propuestas de zapatos que se convierten en virales en tan solo unos días y, en este caso, Zara, Mango y Primark ya han sacado al mercado los zapatos de vinilo, un material de plástico transparente que se ajusta a la piel y deja un efecto óptico de piernas más largas y, por tanto, estiliza la figura.

Nuestras influencers favoritas se han echo eco de esta nueva tendencia y ya han lucido sus sandalias de vinilo favoritas, como ha sido el caso de Paula Echevarría, con unas sandalias de tacón de vinilo en blancas que conjuntó con un vestido midi en verde de flecos blancos, una opción perfecta para las tardes de verano. Incluso Sassa de Osma, quien tiene un estilo de lo más elegante y sofisticado, nos ha sorprendido con su look compuesto por un traje de chaqueta y pantalón de lino en blanco y unas sandalias de vinilo planas, un look de Sassa de Osma que ha conquistado a más de una amante de la moda. Sin duda, las sandalias de vinilo prometen hacerse un hueco en nuestro armario este verano y nosotros te enseñamos las más elegantes, versátiles y cómodas que puedes encontrar en Zara, Mango y Primark para que puedas lucir perfecta este verano.

Sandalias planas vinilo perlas, de Zara (29,95€)

Sandalias plana vinilo perlas Zara

Sandalia cuña vinilo, de Mango (59,99 €)

Cuñas vinilo Mango

Tacones transparentes, de Primark (20,00 €)

Tacones transparentes Primark

Zapato tacón ancho puntera vinilo de Zara (25,95€)

Zapato tacón ancho puntera vinilo Zara

Sandalia metalizada panel vinilo, de Mango (35,99 €)

Sandalia metalizada panel vinilo Mango

Zapato tacón destalonado vinilo brillos, de Zara (49,95 €)

Zapato tacón destalonado vinilo Zara

Sandalia plana vinilo perlas, de Zara (29,95€)

Sandalia plana vinilo perlas Zara

Tacones transparentes con tiras cruzadas, de Primark (20,00 €)

Tacones transparentes con tiras Primark

Sandalia tacón laminada vinilo de Zara (35,95 €)

Sandalia tacón laminada vinilo Zara

Estas son las sandalias de vinilo que encontrarás en Zara, Mango y Primark, así que hazte con la que más vaya acorde a tu estilo para arrasar este verano.