Georgina, empoderada y de rojo, se convierte en una 'real diva' en la feria de Riad

Aunque no queremos ni pensar en la desorbitada cifra que alcanzará su look entero, no hemos podido evitar fijarnos en el últimoestilismo de Georgina. Estábamos acostumbradas a que nuestras influencers preferidas, como María Pombo y su hermana Marta Pombo, nos sorprendieran con los modelitos más casuales y relajados para acudir a las verbenas de pueblo. Sin embargo y, aunque también ha ido a una feria de verano, Georgina nos ha conquistado con un look completamente diferente (que de relajado no tiene absolutamente nada, la verdad). La diva de las divas se ha enfundado en un vestido rojo ceñido, con largo por la rodilla, escote recto, hombros descubiertos y drapeados por todo el cuerpo, que le sienta como un guante y estiliza al máximo su figura. Además, para darle el toque tendencia que tanto adoranlas chicas pijas en sus estilismos de eventos, Georgina ha decidido combinar su vestido con un pañuelo al cuello en el mismo tono (y otro estampado colgado en el bolso, que no sabemos muy bien si es de decoración o si pretenderá ponérselo en la cabeza, como suele hacer con frecuencia).

Georgina ha completado este look tan espectacular con unos stilettos negros con un tacón de infartoy con joyitas (o más bien, joyazas) a juego, tanto con el vestido como con su maxi manicura. Un outfit espectacular que estamos muy poco acostumbradas a ver mientras paseamos por la feria. Pero, ¿quién sabe? quizás en Riad los looks de verbena son muy diferentes a los que tenemos idealizados. Además, ella puede ponerse lo que quiera, donde y cuando quiera porque, como ella misma dice en su documental, ella 'es Georgina' y pese a quien le pese, es una de las reinas de Instagram, con un estilo entre choni, pijo, elegante y muy glamuroso que la define allá donde va.

Georgina @georginagio

Y es que nadie podrá alcanzar el estilo de Georgina, porque mientras nosotras vamos a la feria en zapatillas, ella convierte a las atracciones en los mejores focos de sus alfombras rojas familiares.