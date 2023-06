Georgina Rodríguez se convierte en una diva de cine de lo más sensual en una nueva campaña de moda

Georgina Rodríquez no para, con su propio 'reality' en Netflix, campañas de publicidad y ahora como imagen de la campaña publicitaria mundial FW/23 de GUESS y Marciano. Y quien pensaba que la mujer de Cristiano Ronaldo iba a dejar sus looks más sexis en su nuevo país, se equivocaba. Porque Georgina Rodríguez sigue marcando curvas y apostando por su estilo más personal. Primero fue con los jeans pitillo a lo Paula Echevarría y las botas mega altas, y ahora es con el vestido más corto y sensual que podemos llevar este invierno 2024 para nuestras citas o salir de fiesta con amigas. Aunque no os vamos a mentir, que en un principio pensamos que la hispano-argentina iba a cambiar de estilo de vestir para adaptarse a las normas de su nuevo país, nada más lejos de la realidad. Georgina sigue sigue siendo Georgina, la misma que vimos en su sus dos temporadas del reality de Netflix y del que estamos deseando ver la tercera parte.

La nueva campaña ha sido dirigida por Paul Marciano, Director Creativo de GUESS, Inc. y rodada por la fotógrafa italiana Nima Benati, nominada al premio Forbes 30 under 30 de Arte y Cultura. "Queríamos capturar un día en la vida de Georgina, yendo detrás del velo para echar un vistazo a la vida de glamour de esta superestrella", dice Paul Marciano. La campaña se rodó en el histórico Hotel Santo Mauro de Madrid, que data del siglo XIX. Con los lujosos jardines privados y las majestuosas habitaciones del hotel como telón de fondo, Georgina brilla como la "It girl" de hoy en día, con una calidad de estrella infinita y un corazón de oro. Georgina encarna a la perfección los ideales de GUESS y Marciano según explica la firma por ser una mujer fuerte, sensual y empoderada. Expresando el espíritu de la colección de la nueva temporada a su manera, Georgina personifica las nuevas y exuberantes texturas y las glamurosas siluetas de las marcas. La colección presenta una gran variedad de trajes, vestidos reloj de arena, prendas de punto y conjuntos coordinados en texturas brillantes y aterciopeladas y cortes favorecedores.

Georgina Rodríguez nueva imagen de GUESS. Nima Benati

"Me siento realmente honrada de haber sido invitada a trabajar en esta nueva campaña para GUESS y Marciano", afirma Georgina Rodríguez en el comunicado de la firma. "Me encanta la marca y los valores que representa. Me encanta vestir las colecciones porque me hacen sentir empoderada y sexy a la vez. Tienen un marcado carácter femenino a la vez que expresan una esencia atemporal".