Iris Apfel fallece a los 102 años: todo lo que ha aportado en el mundo de la moda

Iris Apfel ha fallecido a los 102 años este viernes en su hogar de Palm Beach, Florida. Todas las personas que sean conocedoras del sector indumentario saben perfectamente quién es Iris Apfel, la diseñadora textil e it girl que revolucionó el panorama de las tendencias. Siempre ha destacado por defender los colores llamativos, estampados extravagantes, joyas maximalistas y gafas XXL. Y, sobre todo, muchas personas la reconocen por estas características. Sin ninguna duda, estamos hablando de que comenzó a ser toda una influencer en su época (sin saberlo), por lo que fue toda una pionera en este campo. No obstante, Iris Apfel comenzó junto a su marido Carl Apfel en el mundo del interiorismo, llegando a asesorar hasta a nueves presidentes estadounidenses, como Harry Truman o Bill Clinton, formando así su primer negocio: Old World Weavers. Gracias a sus aventuras buscando nuevos tejidos, olores o culturas de cada país, la diseñadora textil pudo reflejar todas estas experiencias en su forma de vestir tan característica. Pero, 2005 fue el momento más álgido de su carrera, en el que gracias a la exposición de su colección personal de 40 piezas (llamada Rara Avis: The Irreverent Iris Apfel) en el Metropolitan de Nueva York, varias revistas y marcas de moda relevantes se fijaron en su gran talento innato. Pues bien, Iris Apfel ha aportado valor y sentido a muchas colecciones y lanzamientos por parte de las firmas de moda y de belleza. Desde colecciones cápsulas con H&M hasta las campañas más virales de Mac Cosmetics o & Other Stories.

Aunque Iris Apfel siempre haya sido una clara amante de las firmas de lujo, fue una de las primeras mujeres en crear la tendencia de combinar dichas prendas con otras de segunda mano. Es decir, en su día a día podía viralizar un estilismo formado por los mayores tesoros de su armario de Dior o Versace con otras piezas vintage. Asimismo, siempre ha recalcado que no debemos usar y tirar las prendas de vestir, sino apostar por su faceta de atemporalidad. Su visión por la moda ha sido tan relevante que hasta tiene un documental bajo su nombre, Iris, que toda editora de moda debe ver. Sin ninguna duda, Iris Apfel siempre ha sido una revolucionaria en su vestimenta hasta lograr crear tendencia e influir a todas las amantes de la moda a vestir con su estilo. Porque, como siempre ha defendido, "más es más y menos es aburrido".

Estilismo extravagante y colorido

Joyas maximalistas

Colección Rara Avis: The Irreverent Iris Apfel

Indiscutiblemente, Iris Apfel ha sido todo un icono de la moda que ha dejado una huella que nunca olvidaremos por sus innovaciones en el mundo del interiorismo y sector indumentario.