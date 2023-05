Isabel Preysler cuenta la verdad sobre el vestido de novia de Tamara

El pasado martes nos despertábamos con la noticia de que la firma Sophie et Voilà decidía romper el contrato que tenía con Tamara Falcó para hacer su vestido de novia a solo dos meses de su boda. La marquesa de Griñón se quedaba así sin la pieza fundamental para su enlace con Íñigo Onieva por las “exigencias” que, según la marca vasca, ésta había mostrado durante el proceso de confección del vestido y que se acercaban “demasiado” a diseños ajenos a la firma.

“Sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño”, rezaban en su comunicado Sofía Arribas y Saioa Goitia, dueñas de Sophie et Voilà.

Tamara Falcó con top blanco en 'El Hormiguero'. @elhormiguero

Rápidamente, la marquesa de Griñón desmentía que el diseño que quisiese para su vestido de boda fuese una copia de otro ya existente. “Yo tenía una inspiración para el traje, y las chicas de Sophie et Voilà vinieron a casa de mi madre y me dijeron: ‘Te lo hacemos”. El problema, relató, fue cuando ella dijo la palabra “inspiración”. “Me dijeron que no debía haber usado esa palabra”, explicó, y fue entonces cuando “empezó a haber como mucha tensión”. Tanta que cuando llegó la segunda prueba, en la que estaba presente su madre, “el vestido había cambiado radicalmente”.

“Fue todo súper incómodo y ahí empezó a ir mal. Mi madre no entendía nada”, confesó Tamara. Por eso, tras hablar con sus abogados, la hija de Isabel Preysler decidió terminar la colaboración con la firma en lo referente al diseño de su vestido de novia. “No me iba a casar con un vestido que no me gustara”, aclaró.

Así lo confirmó su madre, Isabel Preysler, ayer. A las puertas de la iglesia de Santa Bárbara en Madrid, donde acudía como invitada a la boda entre Lucía Domínguez Vega-Penichet y Álvaro Gomis, la ex de Mario Vargas Llosa se sinceró sobre este asunto. “No hay ningún problema, Tamara está feliz y tranquila”, comenzó diciendo.

Tamara Falcó de boda con Isabel Preysler y Ana Boyer. GTRES

A las preguntas del reportero sobre si la boda estaba gafada, Isabel respondía con un “qué va a estar gafada”, quitándole hierro al asunto. Además, quiso confirmar que no solo a ella le pareció inapropiado el diseño que presentaron las diseñadoras en la segunda prueba del vestido.

Todavía se desconoce quién se encargará del nuevo diseño del vestido de novia de Tamara Falcó, que se casa el próximo 8 de julio en El Rincón. Sin embargo, la futura esposa de Íñigo Onieva viajaba hace solo unos días a Nueva York y se especula que lo hizo para reunirse con el equipo de Carolina Herrera, íntima amiga de la familia, para encargarle a esta firma el diseño de su vestido.