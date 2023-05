El vestido de punto de Zara de 'efecto tipazo' lo ha estrenado Vicky Martín Berrocal en Ibiza y nosotras se lo vamos a copiar en Madrid

Tenemos muchas pruebas y cero dudas de que Vicky Martín Berrocal se ha comprado todos los vestidos camel, y más bonitos de la temporada, en Zara. Así no nos extraña que se pasará de peso al hacer la maleta para su escapada de cuatro días a Ibiza junto a su hija Alba Díaz y su hermana. Pero ya de vuelta a Madrid nos ha dejado esta fotografía en el paraíso balear con esta vestido de punto camel de 'efecto tipazo' a cualquier edad. Porque si ayer era su amiga Marta Sánchez la que nos dejado un posado con el bañador que más estiliza, o su hija Alba Díaz con el conjunto rosa perfecto de Mango, ahora es Vicky Martín Berrocal la que nos crea la necesidad de comprarnos otro vestido en Zara después del midi sueltecito del otro día. Porque esta claro que la diseñadora andaluza no ha querido vestir de estilo ibicenco en esta escapada y ha apostado por looks que nos podríamos poner perfectamente en Madrid. Y hablando de Madrid, no hay nadie que se pierda el Mutua Madrid Open y ayer vimos a Pilar Rubio al más puro estilo Miley Cyrus en este Dos de Mayo donde Isabel Díaz Ayuso se convirtió en la gran estrella con sus looks.

Pero volviendo a Vicky Martín Berrocal, ella tiene claro que los vestidos midi, sueltecitos y cómodos, son la prenda perfecta para esta primavera 2023. Bueno, para esta y para todas. Porque son perfectos para llevar con una gabardina o una cazadora denim por encima, con sandalias planas como hace ella, con unas zapatillas o incluso con botas cowboy. Porque son fresquitos y elegantes, y tenemos claro que nosotras nos vamos a ir a Zara a por este vestido de Vicky Martín Berrocal que estiliza y además resalta el primer bronceado de la temporada. ¿Quién se apunta?

Vestido punto cinturón, de Zara (29,95 euros)

Vestido punto. Zara

Un vestido en camel de nueva colección de Zara de cuello redondo amplio y manga sisa con detalle de cinturón a tono que Vicky Martín Berrocal ha combinado con sus sandalias planas que aman las chicas francesas.