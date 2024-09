El uniforme de otoño de Victoria Federica son las Adidas Samba de leopardo que se venden por más de 900 euros

Aunque el otoño no ha llegado aún, hasta este domingo 22 de septiembre, con el día que tenemos hoy en Madrid con la alerta de la AEMET parece ya otoño de lleno. Y por eso solo podemos pensar en looks adecuados para esta estación, como las Adidas Samba de leopardo que Victoria Federica no se quita, y no pueden ser más tendencia. Porque da igual que sea para ir a ver un espectáculo con amigas, de viaje o para hacerse la manicura, no se las quita. Hablamos de las zapatillas Adidas de Wales Bonner, que están mega agotadas y las pocas que quedan en stock superan los 900 euros de precio en webs de lujo. No es la primera vez que la conocida diseñadora británica colabora con el gigante alemán de la ropa deportiva: su primer encuentro tuvo lugar en 2020, cuando optó por centrarse en las Samba.

Las zapatillas AdidasWales Bonner mantienen el corte y la suela del diseño original. La novedad viene dada por una llamativa lengüeta: es tan grande que, al doblarse, cubre la parte de los cordones. La referencia a las botas de fútbol es clara, especialmente si se combinan con un par de calcetines de rizo, a imagen y semejanza de los uniformes de este deporte. Y Victoria Federica ya las tiene en su armariode otoño 2024 donde el leopardo vuelve a ser máxima tendencia. El estampado de leopardo se puso de moda hace más de setenta años y, sin embargo, cada vez que regresa resulta tan controvertido y refrescante como la primera vez. Amado y odiado a partes iguales, el print que recrea las manchas felinas más salvajes ha dado mucho que hablar este verano y que aún toma más fuerza este otoño 2024.

Las zapatillas de Victoria Federica. @vicmabor

Zapatillas con estampado de leopardo de adidas x Wales Bonner, Een Farfetch (937 euros)

Zapatillas leopardo. Adidas

Pero está claro que si no nos podemos gastar ese dineral en una zapatillas, siempre podemos recurrir a los modelos 'low cost' que encontramos esta temporada en tiendas como Zara o Parfois.