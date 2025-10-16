Karol G se convierte en ángel latina en el desfile de Victoria’s Secret 2025 junto a Gigi Hadid y Adriana Lima

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 ha vuelto a demostrar por qué sigue siendo uno de los espectáculos más esperados del calendario de la moda. El Brooklyn Navy Yard de Nueva York se transformó anoche en un escenario de ensueño donde se dieron cita supermodelos, artistas internacionales y rostros imprescindibles de la industria para celebrar una nueva era de sensualidad, empoderamiento y espectáculo.

Un desfile con nombres legendarios y nuevas incorporaciones

El desfile contó con el regreso de iconos como Adriana Lima y Candice Swanepoel, que volvieron a ponerse las alas de ángel junto a una nueva generación de modelos encabezada por Gigi y Bella Hadid, Anok Yai y Paloma Elsesser. La mezcla de veteranía y diversidad marcó el ritmo de una pasarela que apostó por la inclusión, la fuerza femenina y el espíritu original que hizo de Victoria’s Secretuna marca legendaria.

Entre las nuevas incorporaciones destacó Angel Reese, estrella del baloncesto estadounidense, que cumplió su sueño de desfilar para la firma tras confesar años atrás que aspiraba a ser modelo de la marca. También participó la actriz Barbie Ferreira, consolidando el giro de la firma hacia un ideal de belleza más real y contemporáneo.

Karol G, la estrella musical de la noche

Una de las actuaciones más comentadas fue la de Karol G, que no solo interpretó varios de sus éxitos sobre el escenario, sino que también desfiló enfundada en un espectacular conjunto rojo con capa de gasa y bordados de cristal, diseñado especialmente para la ocasión. La artista colombiana brilló como una auténtica “ángel latina”, llevando su energía y su mensaje de empoderamiento al corazón de la pasarela.

Durante su número, las pantallas del recinto proyectaron la frase “Latin Foreva”, un guiño a su himno más viral y al impacto global de la cultura latina en la moda actual.

Las Hadid conquistan la pasarela

Las hermanas Gigi y Bella Hadid también protagonizaron algunos de los momentos más memorables. Gigi deslumbró con un conjunto de encaje rosa con capa de pétalos florales y stilettos del mismo tono, mientras que Bella apostó por la sensualidad del rojo satinado, con ligas y una impresionante cola incorporada. Ambas se reencontraron en el desfile tras su paso por la edición anterior, consolidando su estatus como dos de las modelos más influyentes del momento.

Un front row de lujo

La alfombra rosa congregó a un público de excepción. Entre los invitados más destacados estuvieron Sarah Jessica Parker, Jodie Turner-Smith, Chloë Sevigny, Patrick Schwarzenegger, Law Roach y June Ambrose, que aportaron el toque celebrity a una noche pensada para celebrar el espectáculo y la moda en su versión más glamurosa. Y el toque español lo puso Violeta Mangriñán.

Victoria's Secret Fashion Show 2025 pink carpet in New York SARAH YENESEL Agencia EFE

Con esta edición, Victoria’s Secret reafirma su apuesta por combinar sensualidad, diversidad y espectáculo, consolidando su posición como uno de los desfiles más potentes del año.