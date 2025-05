El look de marca española de Victoria Federica que aman las chicas pijas de Madrid para llevar con mocasines

El Corte Inglés vuelve a conectar con la generación Z a través de una propuesta innovadora y llena de vida: la campaña NEW 2025, protagonizada por dos de los íconos musicales más top del momento, Tini y Quevedo, y acompañada por el lanzamiento de su primera pop-up experiencial en Madrid, que se inaugura esta tarde en Madrid, y ahí no faltará Victoria Federica, que seguro que en esta fotografía que nos ha compartido en su cuenta de Instagram, estaba eligiendo el look para dicho evento.

Pero antes de ver que estilismo elige esta tarde, nos fijamos en este outfit de la marca española que ha conquistado su armario. Ahora lo hace con el flechazo de la nueva colección de la firma española Seasons by Macabla que empezó haciendo joyas y ahora también prendas de vestir. No resulta difícil caer rendido ante las joyas y accesorios de Seasons by Macabla. La responsable que se encuentra tras esta marca, Marta Vaca Vellarino, traslada su pasión, influencia joyera de su abuelo, y buen gusto en moda a una marca que, desde que naciera en 2018 ha conquistado a muchas influencers y celebrities.

El look de Victoria Federica

Ahora, ya consolidada, junto a Agustín Manrique De Lara Gómez-Acebo, Seasons by Macabla es ya una de las marcas más valoradas a la hora de buscar anillos, pulseras, collares, pendientes y accesorios. Influencers como María García de Jaime o Rita Montezuma y han caído rendidas ante sus diseños como Victoria Federica a su nueva colección de ropa. Porque sí, ahora además de joyas, también diseñan moda, y tienen las chaquetas guateadas que todas necesitamos en primavera.

El look de Victoria Federica. @vicmabor

Marta Vaca fundó su marca en 2018, al terminar la universidad, gracias al fuerte vínculo que la unía a su abuelo, entregado al mundo de la joyería en cuerpo y alma. El trato con el cliente y la experiencia de compra son su seña de identidad, además de la bisutería maximalista que protagoniza sus colecciones. Y si ya nos habíamos enamorado de sus joyas, ahora nos ha pasado como a Victoria Federica, y nos hemos enamorado de sus prendas perfectas para las chicas más pijas en primavera con mocasines.