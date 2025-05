Un ex de Victoria Federica habla despechado al verle en brazos de Borja Moreno

El recién estrenado noviazgo entre Victoria Federica y el empresario Borja Moreno ha causado furor. También ha removido de su asiento a Rubén Gaitán, el joven modelo y actor malagueño con el que la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar tuvo un affaire unos meses atrás. Se ha sentado en el plató de ‘TardeAR’, días después de ver a la sobrina del Rey Felipe VI feliz al lado de su nueva ilusión. Él no parece estar tan contento y es que dice estar “decepcionado”.

Borja Moreno también ha tenido ocasión de hablar con el programa de Telecinco, reconociendo que todo le va “fenomenal” al lado de Victoria Federica. Sonríe mucho, no quiere hablar demasiado, pero el beso que le dio a la nieta del Rey Juan Carlos deja claro lo que siente. “Muy bien, muchas gracias, hemos disfrutado la tarde”, se limita a decir el nuevo inquilino del corazón de la influencer. Un hueco que antes ocupaba Rubén, según cuenta él, que, dolido se ha sincerado con la audiencia.

Victoria Federica en las Ventas. Gtres

La decepción de Rubén Gaitán con Victoria Federica

Para poner en contexto al público, le invitan a presentarse y explicar qué tuvo con la hija de la infanta Elena: “Pues mira, nos conocimos en 2022. Yo trabajaba como camarero en la zona vip de Starlite y en un principio yo no sabía ni quién era Victoria Federica. Simplemente era una clienta más. Lo que pasa es que yo me di cuenta de que me miraba diferente y empezamos a tener un tonteo básico y al final lo fuimos alargando y estuvimos unos tres meses y medio aproximadamente”, describe de carrerilla su presunto idilio.

A Rubén le interrogan los colaboradores, ansiosos por conocer todos los detalles de su relación. Detalla que fue ella quien le pidió el teléfono a él, o que charlaban al principio por Instagram para después pasar al WhatsApp. Eso sí, se niega a hablar de cómo fue su primer beso: “De ese tema no voy a hablar mucho, prefiero quedármelo para mí”. Tampoco quiere confirmar si han intimado, aunque habla de “mucha pasión y una conexión muy buena”. No quiere detallar nada que implique contacto físico entre ambos, aunque acude a televisión a vender su romance: “De este tema privado prefiero guardármelo para mí. Ella y yo sabemos lo que hemos tenido y me quedo con buen recuerdo. Yo soy un caballero y no lo voy a decir”.

Rubén Gaitán, supuesto ex de Victoria Federica Telecinco

Dicho esto, Rubén Gaitán, quien dice haber sido novio de Victoria Federica durante tres meses y medio, muestra su enfado. No ve con buenos ojos la nueva relación de su ex con Borja Moreno: “Sí que me ha molestado, porque a raíz de que ella dejó de hablarme sin motivo alguno, pues la verdad que dolorido sí que estoy”. Esta afirmación extraña a la presentadora, Verónica Dulanto, que le pregunta si llegó a enamorarse: “Estaba muy pillado por ella. Me gustaba muchísimo”. Después reconoce que fue el hecho de hablar de más con un periodista lo que le hizo echar por tierra su relación, aunque mantiene pese a todo desde el plató de televisión que “a mí la prensa no me gusta”.

Victoria Federica ha querido apresurarse y frenar a Rubén. Lo hace a través de un amigo en común con Marta López, que lee su mensaje: “Yo no he estado en mi vida con ningún Rubén, que me lleve bien con ellos es otra cosa. Estoy flipando y estoy en shock”. El aludido se revuelve y refuerza su postura de que sí han tenido una relación, pues por ese motivo se molestó cuando habló con la prensa. Esa que no le gustaba. Llegan más testimonios a ‘TardeAR’, todos apuntan a que “no se dieron ni un beso”. A lo que él se defiende que “públicamente no”.