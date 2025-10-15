La Infanta Elena acierta con su look clásico y elegante para una noche muy torera en Madrid

La Infanta Elena ha vuelto a ejercer de gran aficionada y figura clave en el panorama taurino español. La hija mayor de los Reyes eméritos presidió la XXIII edición de los Premios Taurinos de Telemadrid, celebrados este lunes en el Teatro Calderón de Madrid, en una noche marcada por la emoción y los reconocimientos a los triunfadores de la pasada Feria de San Isidro.

Entre los galardonados destacó José Antonio “Morante de la Puebla”, que fue distinguido como Mejor Torero tras anunciar recientemente su retirada de los ruedos en la Corrida de la Hispanidad. También fue premiada la ganadería de Victoriano del Río, reconocida con el título de Mejor Toro del ciclo isidril 2025 por el astado Frenoso.

Un look clásico y atemporal

Fiel a su estilo elegante y discreto, la Infanta Elena escogió para la ocasión un look de inspiración clásica, con guiños a la tradición y a la sobriedad que siempre la caracterizan. Apostó por una chaqueta blanca de corte estructurado, con cuello camisero, botones dorados y un broche dorado en forma de escudo que aportaba un toque institucional. La combinó con una falda midi plisada en azul marino, que realzaba la figura y aportaba movimiento al conjunto.

El look de la Infanta Elena. Gtres

Como complementos, eligió un bolso acolchado negro con cadena dorada, muy similar al icónico modelo de Chanel, y unos pendientes de filigrana plateados, que aportaban luminosidad al rostro. En cuanto al maquillaje, la Infanta optó por un acabado natural, con labios rosados y melena suelta con suaves ondas, un peinado muy favorecedor y recurrente en sus apariciones públicas.

Elegancia y simbolismo

El conjunto de la Infanta Elena reflejó a la perfección su estilo habitual: refinado, funcional y con un punto clásico que encaja en su papel institucional. Además, la elección del blanco y azul marino —dos tonos asociados a la sobriedad y a la elegancia— reforzó su imagen de serenidad y autoridad en un acto con fuerte carga simbólica dentro del calendario taurino madrileño.

Durante la gala, la Infanta compartió momentos con diversas personalidades del mundo del toro y representantes de la Comunidad de Madrid, como el consejero Carlos Novillo, quien reiteró el apoyo institucional a la tauromaquia y celebró el éxito de la reciente Feria de Otoño en Las Ventas, que reunió a más de 178.000 espectadores.

El look de la Infanta Elena. Gtres

Una vez más, la Infanta Elena volvió a demostrar que su estilo es inconfundible: sin estridencias, con gusto por lo clásico y siempre impecable, incluso en una noche de tradición y homenaje al mundo del toro.