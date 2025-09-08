María Pombo se convierte en la invitada premamá perfecta con el vestido más espectacular de septiembre

María Pombo ha vuelto a demostrar por qué es una de las influencers más seguidas y admiradas del panorama nacional. La creadora de contenido, que está viviendo un momento muy especial con la espera de su tercer hijo, ha asistido este fin de semana a la boda de su amiga Alejandra Navarro en Galicia con un look que ha enamorado a sus seguidores y que se ha convertido en pura inspiración para las invitadas de otoño.

Un diseño exclusivo de Claro Couture

Para esta ocasión tan especial, María ha confiado de nuevo en Claro Couture, la firma sevillana que se ha convertido en uno de sus grandes aliados para los eventos más importantes. La influencer eligió un vestido confeccionado en punto de seda y tul en color teja, un tono cálido y profundo que realza el tono de piel y encaja a la perfección con la estética de la temporada.

El diseño está estructurado en torno a un escote bardot drapeado, que aporta un aire femenino y elegante, y un maxi drapeado en la cadera, un detalle muy favorecedor que estiliza la silueta. Inspirado en la sofisticación de los años 20, el vestido logra un equilibrio perfecto entre sensualidad y sofisticación, adaptándose además a su estado premamá de la forma más natural y favorecedora.

Transparencias sutiles y máxima sensualidad

Uno de los detalles más especiales del look está en la zona del abdomen. Según ha explicado Beatriz Claro, directora creativa de la firma, se introdujo un panel de tul de seda en la parte central para dejar entrever su barriga premamá:

“Para esta ocasión, María Pombo ha querido enseñar su barriga y hemos incorporado el tul de seda en la parte media. De esta manera, conseguimos una imagen mucho más sexy y actual.” El resultado es un diseño que equilibra perfectamente la comodidad con la elegancia, consiguiendo que María se sienta radiante en uno de los momentos más especiales de su vida.

Accesorios discretos y un peinado muy natural

Para completar el look, María apostó por un clutch en tonos neutros, maxi brazaletes y pendientes pequeños, dejando todo el protagonismo al vestido. En cuanto al peinado, confió en Belén Casado y ghd para conseguir unas ondas suaves y muy pulidas. Se utilizaron productos específicos como ghd Pick Me Up, ghd Curly Ever After y ghd Shiny Ever After para aportar volumen, movimiento y brillo al cabello, logrando un beauty look sencillo pero impecable.

Claro Couture: artesanía, diseño y exclusividad

Detrás de este diseño está Claro Couture, la firma fundada en Sevilla en 1983 por Fernando Claro y actualmente dirigida junto a su hija Beatriz Claro. La marca se ha consolidado como una referencia nacional en diseño a medida, caracterizándose por la elaboración artesanal de cada pieza y el mimo en cada detalle.

Con sede en Dos Hermanas, la maison apuesta por producciones locales, tejidos de máxima calidad y acabados impecables. Este vestido, creado en exclusiva para María, es un ejemplo de cómo la firma combina tradición, innovación y diseño contemporáneo.

El look que define la temporada

Con este estilismo, María Pombo demuestra que la moda premamá puede ser elegante, sensual y muy sofisticada. El vestido en color teja, con su silueta ceñida, drapeados estratégicos y transparencias sutiles, marca tendencia para las invitadas de otoño que buscan destacar con un look memorable.

Boceto vestido. Cortesía de Claro Couture

María no solo se ha convertido en la invitada perfecta, sino que también ha vuelto a marcar el camino para todas las que buscan inspiración esta temporada. Un diseño único, un momento especial y un resultado que confirma, una vez más, que la influencer sabe cómo brillar.