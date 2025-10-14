María Pombo conquista Chile con su look de lentejuelas más premamá y su colección más internacional

María Pombo sigue demostrando que su influencia traspasa fronteras. La creadora de contenido madrileña ha viajado hasta Chile para presentar oficialmente su nueva colección María Pombo x Alaniz, una propuesta que combina el estilo sofisticado y fresco que la caracteriza con el aire cosmopolita de la firma latinoamericana.

El evento, celebrado en Santiago, reunió a algunas de sus amigas más cercanas, como María F. Rubíes y Marta Pombo, que no dudaron en acompañarla en este lanzamiento tan especial. Todas apostaron por total looks de la colección, mostrando la versatilidad de las prendas y el espíritu alegre que define esta colaboración.

Un look de lentejuelas verdes que acapara miradas

Para la ocasión, María Pombo deslumbró con un espectacular conjunto de paillettes verdes, formado por un top halter ajustado al cuerpo y una falda larga de corte sirena, una elección que realzaba su figura premamá con un toque de glamour y modernidad. El diseño, lleno de brillo y movimiento, es una de las piezas estrella de la nueva colección, pensada para brillar en cualquier evento esta temporada.

Combinó el look con gafas de sol oscuras y un peinado suelto con ondas suaves, apostando por un estilismo relajado pero absolutamente elegante, fiel a su estilo personal.

La complicidad del trío más fashion

En sus redes sociales, María Rubíes compartió imágenes del grupo minutos antes del evento, escribiendo: “Ya estamos ready para la presentación de la nueva colección de Marita x Alaniz”. En las fotos se las ve divertidas y radiantes, posando con looks coordinados —Rubíes con un conjunto blanco cruzado y Marta Pombo con un dos piezas amarillo pastel—, demostrando la perfecta sintonía entre moda, amistad y naturalidad.

Los looks de María, Marta y María. Instagram @mariafrubies

El lanzamiento de esta colección marca un nuevo hito en la carrera de María Pombo, que se consolida como una de las influencers españolas con mayor proyección internacional. Tras el éxito de sus proyectos en España, su alianza con Alaniz confirma su capacidad para conectar con el público latinoamericano y su talento para crear moda cercana, favorecedora y con personalidad.

Una colección pensada para mujeres reales

La nueva línea María Pombo x Alaniz destaca por su versatilidad y por su paleta cromática suave, en la que predominan los tonos pastel, las texturas satinadas y los tejidos de lentejuelas. Son prendas que combinan la sencillez del día a día con un toque sofisticado, pensadas para mujeres que quieren sentirse guapas sin renunciar a la comodidad.

Con este viaje a Chile, María Pombo reafirma su papel como embajadora del estilo español más moderno y optimista, llevando su visión de la moda a nuevos horizontes y conquistando a sus seguidoras al otro lado del Atlántico.