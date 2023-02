Mariló Montero tiene el truco de estilo para llevar pantalones blancos en invierno

No le quitamos ojos desde las campanadas, y no es para menos, porque Mariló Montero nos ha robado el corazón con su estilo. Mariló Montero nos sigue conquistando con sus looks en este inicio de año como ya hizo para dar las campanadas. Y es que la presentadora nos está dando lecciones de estilo tanto si tienes más de 50 años como ella o para mujeres de 30, porque no podemos negar que tiene estilazo. Da igual que sea con su estilismo de reina de las campanadas, con sus botas más altas en tendencia o con las cowboy que no se quita en su día a día. Unas botas que le encanta combinar con vestidos muy cortos o como ahora con unos pantalones blancos anchos para los días más fríos del invierno, para un look binomio blanco y negro como los que le hemos visto a la Reina Letizia esta semana en Angola. Y con eso nos deja aún más claro que los leggings han vuelto al armario de las mujeres que mejoro visten como Paula Echevarría que también nos ha dejado un estilismo casual perfectos con ellos. Pero está claro que da igual que tengas 40, 50 o 70 años, porque Carmen Lomana ya hace semanas que también ha incorporado los leggings a sus looks diarios. Pero el estilismo que nos deja Mariló Montero este jueves con pantalones blancos, nos ha hecho hasta olvidarnos de los leggings.

Un estilismo de esos que es una mezcla de tendencias que las mujeres que mejor visten saben elevar al cielo de la moda. Porque ya sabíamos que los pantalones cargo llegaron para quedarse en el armario de las tendencias, pero Mariló Montero también nos ha dejado claro que los pantalones en invierno también pueden ser de color blancos para nuestros looks más abrigados. Aunque antes siempre asociábamos este color al buen tiempo, hace ya algunas temporada que el blanco se ha adueñado también de nuestras prendas favoritas de invierno, triunfa en las tiendas, en el street style y en Instagram.

Un pantalón blanco que Mariló Montero ha combinado con un jersey negro de cuello alto y unos zapatos de estilo masculino con tachuelas, también en negro.