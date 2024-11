Las merceditas que adoran nuestras abuelas serán los nuevos botines de tacón básicos de invierno

Los límites del uso de los calzados se han eliminado en la temporada de otoño-invierno 2024/2025. Nuestras posibilidades no se basan en solamente las zapatillas deportivas, las botas de caña alta o los botines UGG; sino que ahora mismo estamos renovando los modelos de verano para seguir utilizándolos en los próximos meses. Entre ellos hablaremos de las merceditas, que están siguiendo los mismos pasos que las bailarinas o los zapatos de tacón sensato. Aunque todo indicara que con la llegada del otoño e invierno iban a desaparecer hasta reencontrarnos con ellas en la siguiente temporada, tenemos el placer de comunicar que no será así. Con ello queremos decir que tenemos una alternativa funcional para seguir presumiendo de ellas sin tener que pasar frío en los pies. Y todo se basa en el uso de los calcetines. Sabemos que esta combinación no está hecha para todo el mundo ni para todos los gustos, pero lo cierto es que nada más verlos por el street wear, se han consolidado como una de las preferencias estrella de las mujeres que más saben de moda. Comenzamos con que las merceditas no son el modelo favorito de todas las personas, puesto que lo asociamos a los calzados que solíamos llevar en nuestra infancia o, incluso, uno de los más repetidos en el zapatero de nuestras abuelas. No obstante, aunque hasta día de hoy nos haya costado asimilar de que se están volviendo a llevar, no hemos podido renegar de ellas en nuestros estilismos.

Mantenemos nuestra confirmación en cuanto a la posibilidad de seguir utilizando las merceditas a lo largo de los próximos meses, siempre y cuando la confección de los materiales sea adecuada para soportar las bajas temperaturas. Me explico. Durante esta primavera o verano nos hemos obsesionado con las merceditas mesh o con transparencias, dos modelos que dejan entrar el frío fácilmente a nuestros pies. Bien es cierto que, en especial estas dos alternativas, las podríamos seguir llevando con calcetines a lo largo de otoño, pero no en invierno por su incompatibilidad de los materiales con la meteorología. Ahora bien, si escogemos las merceditas correctas, sí que podremos sacarles partido en invierno con materiales cálidos o más resistentes. En especial, recomendamos tanto las merceditas de terciopelo como de tweed, puesto que se tratan de tejidos más abrigados, así como acogedores. Otras opciones que también podríamos aceptar serían los modelos de efecto charol o de ante, que están en sintonía con la temporada. A veces es confuso saber si estamos ante unas bailarinas o unas merceditas, ya que la definición de estas dos son difusas. O si los materiales son los correctos. Es por ello que nuestra redacción te ha facilitado la tarea y ha encontrado en las marcas españolas las seis merceditas perfectas para este invierno.

Merceditas de serraje, de Zara (40 euros)

Merceditas de serraje. Zara

Merceditas de efecto charol, de Mango (36 euros)

Merceditas de efecto charol. Mango

Merceditas con multitud de tiras, de Alohas (140 euros)

Merceditas con hebillas. Alohas

Merceditas de terciopelo, de Bosanova (25 euros)

Merceditas de terciopelo. Bosanova

Merceditas de estampado animal, de Massimo Dutti (90 euros)

Merceditas de estampado animal. Massimo Dutti

Merceditas de tweed, de Cider (15 euros)

Merceditas de tweed. Cider

Ahora que estamos a punto de saber cuáles serán los zapatos en los que invertir en el Black Friday, apúntate esta selección de merceditas para conseguirlas el próximo 29 de noviembre a un precio exclusivo.