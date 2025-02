Paula Echevarría se adelanta a la primavera con esta falda boho de Primark que cuesta 20 euros y la combina con botas cowboy

La nueva colección de Paula Echevarría para Primark está siendo todo un éxito, como todas las que saca la actriz asturiana. Y aún lo va a ser más cuando veas este look floral de lo más boho con el que ella ya se ha adelantado a la primavera en Madrid con esta blusa y falda que ha combinado con botas cowboy. La nueva colección, la primera de este recién estrenado 2025, Primark presents Paula Echevarría, con piezas de estilo clásico 'preppy' con prendas de más inspiración 'boho'. Estas dos tendencias, aparentemente opuestas, se fusionan a la perfección, el resultado: una propuesta primaveral capaz de adaptarse a cualquier ocasión, ya sea para un día en la oficina o una tarde de paseo bajo el sol para esta primavera, pero que nosotras queremos estrenar ya de ya como ha hecho ella.

Y nosotras nos vamos directas al Primark de Gran Vía de Madrid para hacernos con esta falda bohemia con flores, y además solo cuesta 20 euros. La colección Primark presents Paula Echevarría cuenta con más de 100 prendas una selección de prendas, accesorios y calzado, y sus precios, como siempre accesibles y democráticos. Las prendas y accesorios de esta nueva colección oscilan entre 3 € y 36 € en una extensa variedad de opciones para todos los estilos y presupuestos. Un look de lo más primaveral que Paula ya ha estrenado en Madrid con esta blusa y falda floral que ha combinado con botas cowboy de ante en color camel.

Falda larga-midi floral de Paula Echevarría de Primark (20 euros)

Falda floral. Primark

Mentiríamos si dijéramos que no nos encantan los looks de invierno. Los abrigos de pelo, que inspiran sofisticación son nuestros básicos de fondo de armario favoritos, pero ha sido ver este look de Paula Echevarría y necesitar ya de ya que sea primavera.