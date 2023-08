El fiestón de Paula Echevarría y el beso de pasión que impactó a todos

Paula Echevarría es una enamorada de Marbella y todos los veranos reserva unos días para dejarse seducir por los placeres que ofrece este rincón privilegiado de la costa malagueña. La actriz ha vuelto a hacer las maletas para emplazar aquí su disfrute estival en muy buena compañía, pues no solo está a su lado su pareja, Miguel Torres, sino que también ha podido coincidir sus vacaciones con sus dos hijos. Pero lo que más ilusión le hacía a la exmujer de David Bustamante era poder celebrar su 46 cumpleaños rodeada de familiares y amigos, como así pudo hacer este mismo lunes por la noche de la mano de los organizadores de Starlite Occident, uno de los festivales más emblemáticos de la Costa del Sol.

Paula Echevarría Instagram

La actriz siempre ha celebrado sus cumpleaños por todo lo alto y no ha dejado que el devenir de su vida sentimental supusiese un impedimento al disfrute. Pero este año no hay ninguna controversia a la que hacer frente, así como no hay temas que prefiera dejar aparcados a nivel mediático, lo que se ha traducido en un fiestón en el que la protagonista ha sabido sacarle el mayor de los provechos. Al menos así lo entendemos al echar un vistazo a las fotografías resultantes del jolgorio que tuvo este lunes a Marbella como telón de fondo.

Paula Echevarría Instagram

En la fiesta hemos podido ver a uno de sus íntimos amigos, Poty Castillo, así como Ana Antic, Ingrid Asensio y Fernando Sanz, con los que conforman una pandilla de amigos. Ninguno quiso perderse este acontecimiento importante en el calendario personal de Paula Echevarría, que en esta ocasión brindaba por haber completado ya 46 vueltas al sol. Una cita en la que no solo sonó el cumpleaños feliz, sino también los temazos del verano de la mano de los Djs Detlef y Raúl Pacheco, contratados por Starlite Occident.

Paula Echevarría y Miguel Torres Gtres

La fotografía que más amor ha recibido en el perfil público de Paula Echevarría en redes sociales es aquella en la que presume de feliz familia. Una estampa muy especial que aúna al núcleo duro de la actriz, esas personas que son incondicionales para ella, pero también imprescindibles en su día a día. Se trata de su pareja, Miguel Torres, pero también su hija Daniella, fruto de su matrimonio con David Bustamante. Una imagen en la que la intérprete se funde en un sincero y apasionado beso con su pareja, ante la orgullosa mirada de su hija. Una estampa cargada de emoción y que deja entrever que la familia está unida, más ahora que llega el momento de festejar y generar nuevos recuerdos.