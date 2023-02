No se puede ser más sexy (y elegante) que Carmen Lomana con este vestido midi negro de la firma española que triunfa entre las influencers

No teníamos dudas, pero hoy nos lo ha dejado aún más claro. No se puede ser más sexy que Carmen Lomana, a la vez que elegante. No hay edad para que nuestra socialité favorita nos siga sorprendiendo con sus maravillosos looks, da igual que sea unos jeans pitillo como los de Paula Echevarría o un vestido muy corto con botas muy altas, ella es toda la moda que necesitamos en nuestra vida. Por eso llevamos reclamando mucho tiempo, que la mujer más elegante de España es nuestra Carmen Lomana, y no Isabel Preysler. Y esta noche nos lo ha vuelto a demostrar en la inauguración de la primera tienda del diseñador Ze García en Madrid, concretamente en la Calle Jorge Juan. Sobre tules, lentejuelas y seguidores de Instagram José María García ha creado un pequeño emporio en el que ya trabajan más de 20 personas. Nos enamoró a todos a través de las influencers, con el primer desfile vestidas de novias en la pasarela de Barcelona. Cuando pocos creían aún en Instagram, y ahora no dejamos de ver sus diseños en grandes amigos suyas como Dulceida, que volverá a ir este sábado a los Premios Goya con un Ze García. Y Carmen Lomana no puede estar más contenta con esta apertura en Madrid, para no tener que desplazarse ya hasta Barcelona para comprar sus diseños. Todo hecho en España y con el ADN tan propio e inconfundible de Ze García.

Y para la inauguración de esta tienda en Madrid, Carmen Lomana ha lucido un vestido midi de Ze García que le sienta como un guante y con el que no puede estar más elegante y sexy a la vez. ¡Qué fantasía!

Vestido midi serpientes, de Ze Garcia (2.800 euros)

Vestido midi Ze García

Se trata de este vestido midi cut out ajustado de nueva colección de Ze García y manga larga en punto de seda doble. Cuello caja con adorno de serpiente en cristal bordadas a mano con hombreras pronunciadas y espalda con cierre de cremallera invisible con falda con pronunciada abertura de pierna lateral con el que Carmen Lomana no puede estar más sexy.