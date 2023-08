Rocío Osorno nos da una lección de elegancia con un espectacular vestido de invitada con plumas de Zara que todas querremos llevar para una ocasión especial

¿Bodas a la vista? El verano aún no ha finalizado y esto significa que todavía quedan bodas y eventos más especiales a los que acudir. Seguramente ya tengas el look perfecto de invitada preparado, pero, si no es así, son muchas las opciones de vestidos de invitada de que hay en el mercado, sobre todo en Zara, Mango o Sfera. Se trata de vestidos largos muy elegantes que algunos siguen las tendencias más virales del momento, como el corte 'cut out' o los vestidos con terminaciones en flecos, como este vestido beige de Rocío Osorno, el vestido flúor de Paula Echevarría que lució hace unos días durante sus vacaciones de verano o este otro vestido lila de Laura Escanes'made in Spain' con mangas abullonadas, un vestido que no pasó desapercibido en redes y que enamoró por el bolso de flecos que llevó, el cual aporta mucho movimiento al look. Si hay una influencer en el panorama español que está en el podio de los vestidos de invitada es, sin lugar a dudas, Rocío Osorno. Con un estilo de lo más elegante, sofisticado y muy sobrio, la influencer muestra en sus redes sociales no solo prendas que podemos usar para ir a la oficina, para ir al chiringuito de moda con un bikini de crochet que Rocío Osorno nos mostraba hace unos días, sino que se ha convertido en toda una inspiración a la hora de vestir para ocasiones más especiales, ya que muestra todas las novedades más elegantes en vestidos y monos que nuestras tiendas favoritas lanzan al mercado, como es el caso del día de hoy. Rocío Osorno deslumbra con un vestido largo de plumas en el pecho en un tono espectacular de Zara, la grande de Inditex.

Rocío Osorno lo vuelve a hacer. Vuelve a sorprendernos con un nuevo vestido que Zara ha lanzado en su nueva colección de otoño que es perfecto para ocasiones más especiales como bodas o eventos que requieran un 'dress code' más elevado. Se trata de un vestido largo verde oscuro ceñido confeccionado en satén, con apertura en el bajo trasero y con detalle en el pecho de plumas en el mismo tono, lo cual hace un efecto muy bonito, ya que aporta volumen y movimiento a la prenda. Rocío Osorno lo ha combinado con unas sandalias de tacón de tiras en dorado y, como toque final, unos maxi pendientes también en dorado, dejando todo el protagonismo, como era de esperar, a este espectacular vestido.

Vestido satinado plumas, de Zara (99,95€)

Este vestido de Zara es perfecto para ocasiones y eventos especiales.