Sara Carbonero tiene claro que para estos días fríos de primavera la falda pareo de efecto tipazo se lleva con sudadera

A punto de terminar abril, una nueva borrasca ha hecho que bajen las temperaturas en buena parte de España, y que pueda traer hasta frío y nieve. Pero Sara Carbonero que es la más lista de la clase nos ha dejado un estilismo de su último viaje de trabajo que es perfecto para llevar en estos días fríos de primavera con falda estampada de 'efecto tipazo' y sudadera gris. Porque Sara Carbonero se escapó hace unas semanas a Italia junto su equipo de SlowLove para rodar la nueva campaña, ya adelantarse a la primavera con este maravilloso vestido, que como dice ella, sienta como un guante, y que ha combinado con su calzado favorito para el buen tiempo, las alpargatas de cuña. Sara Carbonero ha puesto rumbo a Nápoles junto a Isabel Jiménez y su equipo de SlowLove para fotografiar la siguiente campaña que nos tienen preparada. La periodista es un ejemplo a seguir si te caracterizas por un estilo boho chic repleto de prendas soft y estampadas con motivos florales o étnicos, así como protagonizadas por colores neutros. Además, también es una defensora de las prendas casuales y cómodas que nos acompañan todas las temporadas, como son las camisas fluidas o los vaqueros que ha lucido en durante una el día. Si primero nos enamoraba con unos vaqueros bicolor, o con un vestido de punto calado, hoy lo hace con este lookazo casual que nos ha enamorado.

¿Dónde puedo comprar la falda paraeo que lleva Sara Carbonero? Pues la buena noticia es que la falda pareo estampada con lunares es de la nueva colección de SlowLove que Sara Carbonero ya ha estrenado, pero aún no está a la venta en su web. Pocas prendas hay tan prácticas, cómodas y favorecedoras para primavera como una falda pareo de esas que no nos quitamos ni en verano. No hay nada que huela más al verano que combinar una sudadera oversize con una falda como la periodista que la ha estrenado con esta sudadera gris de Slowlove, junto con la falda estampada de 'animal print' y lunares de efecto pareo que aún no está en venta, pero nos parece ideal.

Un estilismo ideal el de Sara Carbonero para terminar estos días fríos de abril, y que además luego lo puedes seguir luciendo en verano con una camiseta o top, y con la sudadera para esas noches que refresca.