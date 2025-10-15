Violeta Mangriñán deslumbra en Nueva York con el vestido más sensual y elegante antes del gran desfile de Victoria’s Secret

Violeta Mangriñán continúa consolidándose como una de las españolas con más estilo dentro del panorama internacional. La influencer ha viajado a Nueva York para asistir a uno de los eventos previos al esperado regreso del desfile de Victoria’s Secret, y su look no ha pasado desapercibido. Fiel a su estilo elegante y femenino, Violeta ha apostado por un vestido que combina transparencia, efecto segunda piel y ese aire sofisticado que tanto la caracteriza.

Un diseño en tono nude que realza su figura

Para esta ocasión especial, la creadora de contenido eligió un vestido de la firma Mila Zaro, confeccionado en un tono nude empolvado que resalta el bronceado y estiliza la silueta. La pieza, de corte ceñido y largo hasta los pies, combina un cuerpo liso con un tejido semitransparente en la parte inferior que deja entrever un sutil brillo, aportando el toque sensual perfecto para un evento de noche en la ciudad que nunca duerme.

El look de Violeta. Instagram @violeta

El vestido pertenece a las propuestas más recientes de la marca española, conocida por su enfoque minimalista y sus diseños que celebran la feminidad sin artificios. Violeta lo complementó con joyas de Marquise Joyería, una firma que se ha convertido en su favorita por sus piezas delicadas y atemporales, y confió el estilismo a Pamela Garci, responsable de muchos de sus looks más virales.

Maquillaje y peinado de inspiración angelical

El beauty look fue una auténtica declaración de intenciones. La influencer lució un maquillaje de efecto glow con mejillas sonrosadas, labios nude y una mirada intensa marcada por sombras rosadas y máscara de pestañas. El resultado fue un acabado romántico y etéreo, perfecto para la cita con la marca de lencería más icónica del mundo.

Para el cabello, Violeta confió en el equipo de ghd Spain, que creó unas ondas XXL con volumen y brillo impecable, al más puro estilo de las modelos de Victoria’s Secret. El resultado, un peinado con movimiento y glamour, completó un look que bien podría haber pisado la pasarela.

Un look que anticipa su mejor momento profesional

El evento de Nueva York llega en un momento clave para la influencer, que continúa expandiendo su presencia internacional. Violeta ha demostrado que sabe adaptarse al dress code de cada cita sin perder su esencia: sensualidad, confianza y naturalidad.

Con este estilismo, la valenciana no solo rindió homenaje a la estética glamurosa de Victoria’s Secret, sino que reafirmó su posición como una de las creadoras de contenido españolas más influyentes del momento. Su paso por la Gran Manzana deja claro que su estilo, tan sofisticado como cercano, tiene mucho recorrido más allá de nuestras fronteras.