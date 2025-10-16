Violeta Mangriñán deslumbra con un look de infarto en el desfile de Victoria’s Secret

La influencer española Violeta Mangriñán ha vuelto a dejar sin aliento a todos sus seguidores —y al público internacional— con un look que redefine el concepto de sensualidad y elegancia. Invitada al exclusivo Victoria’s Secret The Tour Show 2025, la valenciana fue una de las pocas españolas presentes en el front row del evento, convirtiéndose en una auténtica embajadora del estilo nacional en una cita donde la moda, el empoderamiento y la feminidad fueron los grandes protagonistas.

Un vestido negro con escote extremo

Para la ocasión, Violeta apostó por un vestido negro largo de tejido ajustado, con una caída impecable y una silueta que marcaba sus curvas con sutileza pero con gran impacto visual. El diseño, de escote pronunciado y laterales abiertos, elevó el concepto de sensualidad a su máxima expresión. Su original estructura con manga larga y un patrón ondulado aportaba textura y movimiento al look, convirtiéndolo en una pieza de lo más sofisticada pese a su aparente sencillez.

Este tipo de escotes laterales, arriesgados y muy favorecedores, son tendencia entre las celebrities internacionales, y Violeta supo defenderlo con una seguridad arrolladora. En sus propias palabras, “no respiró” durante el evento, y no es para menos: el diseño requería confianza y actitud, dos cualidades que la influencer domina a la perfección.

El look de Violeta. Instagram @violeta

El maquillaje, con piel luminosa, mejillas sonrosadas y labios rosados, acompañó a la perfección el tono romántico del look, mientras que su melena suelta con ondas marcadas se convirtió en la guinda del pastel. Violeta confió en GHD y Lucía Villamalla para conseguir ese acabado impecable de ondas brillantes y naturales, un peinado de inspiración Old Hollywood que contrastaba con la modernidad del vestido y joyas de Marquise.

La española que conquista el universo Victoria’s Secret

Convertida en una de las influencers españolas con mayor proyección, Violeta fue una de las invitadas del evento, que reunió a modelos, artistas y rostros del universo fashion en una cita que marca el renacimiento del icónico show de Victoria’s Secret. Desde su llegada al recinto hasta su paso por el front row, la creadora de contenido se mostró emocionada, divertida y radiante, compartiendo en redes su experiencia entre luces rosas, cámaras y glamour.

El look de Violeta. Instagram

Con este lookazo, Violeta Mangriñán no solo acaparó todas las miradas, sino que reafirmó su lugar entre las figuras españolas más influyentes del panorama internacional de la moda, demostrando que el estilo no entiende de fronteras y que la seguridad es, sin duda, su mejor accesorio.