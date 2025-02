La sudadera con cremallera que no te quitabas hace 15 años vuelve con más estilo que nunca este 2025

Las sudaderas ya forman parte de nuestro día a día quieras verlo o no. Y no lo decimos solo nosotras, nuestras estrellas e influencers favoritas las llevan en sus looks off-duty sin parar, a ver seamos sinceras, ya sea porque teletrabajes o seas amante del estilo athelisure sabemos que las sudaderas son parte de tu uniforme semanal y sobre todo en invierno cuando nuestro objetivo principal es estar abrigadas. Antes de que se terminara el 2024 ya te enseñamos a llevar este tipo de prendas antes relegadas al ámbito deportivo al entorno laboral y poder ser la mejor vestida. Pues bien en esta ocasión venimos a hacer un throwback como esos que solíamos hacer a principios de los 2010, ¿el motivo?, las sudaderas con cremallera que llevábamos al instituto están de vuelta este 2025, por aquí una servidora está deseando recuperar esta tendencia tan dosmilera.

La moda es cíclica, y este 2025 lo demuestra trayendo de vuelta una prenda icónica de nuestra adolescencia: la sudadera con cremallera. Lo que antes considerábamos una pieza básica y funcional, ahora se reinventa con un toque de sofisticación y versatilidad que la convierte en un must-have de la temporada. Firmas de renombre como Miu Miu y Balenciaga ya habían anticipado este regreso en sus colecciones recientes. Miu Miu, en su colección otoño/invierno 2023-2024, presentó sudaderas con cremallera combinadas con faldas lápiz y tacones, fusionando lo casual con lo elegante. Por su parte, Balenciaga, en su desfile otoño/invierno 2024, apostó por versiones oversize, resaltando la comodidad sin sacrificar el estilo. Celebridades como Rosalía y Kendall Jenner no han tardado en incorporar esta tendencia en sus estilismos. Rosalía opta por versiones oversize y estampadas, aportando un aire y2k y underground, mientras que Kendall Jenner prefiere combinarlas con cazadoras de cuero ceñidas y pantalones de corte masculino, evocando ese estilo effortless chic que tanto nos encanta.

¿Cómo llevar las sudaderas con cremallera en 2025?

La versatilidad de la sudadera con cremallera es su mayor fortaleza. Aquí te dejamos algunas ideas para incorporarla en tus outfits diarios:

Look casual chic: Combina una sudadera con cremallera en tonos neutros con unos jeans de corte recto y botines. Añade accesorios minimalistas para un toque sofisticado.

Combina una sudadera con cremallera en tonos neutros con unos jeans de corte recto y botines. Añade accesorios minimalistas para un toque sofisticado. Estilo 'athleisure': Lleva tu sudadera sobre un top deportivo, leggings y zapatillas de padre.

Lleva tu sudadera sobre un top deportivo, leggings y zapatillas de padre. Oficina relajada: Opta por una sudadera con cremallera en tejido estructurado, combínala con una falda midi y zapatos de tacón sensato.

Opta por una sudadera con cremallera en tejido estructurado, combínala con una falda midi y zapatos de tacón sensato. Capas invernales: Utiliza la sudadera como capa intermedia entre una camiseta básica y un abrigo de lana. Juega con diferentes largos y texturas para añadir profundidad al conjunto.

Si estás lista para sumarte a esta tendencia, aquí te dejamos algunas opciones de nuestras tiendas favoritas para que vuelvas a llevar este ícono de los 2000 con el estilo que te mereces.

Chaqueta terciopelo bordado, de Zara (27,95 euros)

Chaqueta terciopelo bordado Zara

Un diseño muy 'dosmilero' en terciopelo con elegantes bordados en diferentes tonalidades de azules que la convierten en una opción perfecta para elevar cualquier look casual.

Chaqueta paño cremallera, de Zara (29,95 euros)

Chaqueta paño cremallera Zara

Sudadera estructurada y minimalista en color gris clarito con un corte limpio que se adapta tanto a outfits urbanos como a combinaciones más formales con pantalones anchos.

Sudadera cremallera, de Zara (19,95 euros)

Sudadera cremallera Zara

¿Recuerdas la mítica frase de Regina George 'los miércoles vamos de rosa'? Bueno, pues esta sudadera es perfecta para hacer un guiño a una de nuestras 'pelis' favoritas de la adolescencia.

Sudadera crop interlock, de Zara (25,95 euros)

Sudadera crop interlock Zara

Sudadera con corte cropped y estructura moderna, su color marrón chocolate la convierten en la pieza clave para un estilismo de lo más trendy.

Sudadera capucha crop, de Mango (29,99 euros)

Sudadera capucha crop Mango

Un diseño casual con capucha y corte corto en color gris tirando a beige, perfecto para un street style con aires desenfadados.

Full zip hoodie banana light grey melange, de Blue banana (rebajada a 34,90 euros)

Full zip hoodie banana light grey melange Blue Banana

Una sudadera con capucha de aire relajado en un tono gris clarito, perfecta para las amantes del athleisure que buscan derrochar estilo sin esfuerzo.

Sudadera combinable con cuello chimenea y cremallera, de Primark (14 euros)

Sudadera combinable con cuello chimenea y cremallera Primark

Una sudadera imprescindible para terminar el invierno abrigada y a la última en marrón topo, con un cuello envolvente que aporta extra calidez y un toque sofisticado.

Camiseta deportiva a rayas con cremallera, de Primark (16 euros)

Camiseta deportiva a rayas con cremallera Primark

Una versión deportiva con aires retro en burdeos, ideal para looks casuals con un punto vintage.