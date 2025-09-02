Cómo se conocieron Joaquín Sánchez y Susana Saborido: así se fraguó su historia de amor

Son una de las parejas más emblemáticas del panorama televisivo actual, y no es para menos. Joaquín Sánchez y Susana Saborido decidieron darse el sí quiero hace ya 20 años, y desde entonces el carisma y la gracia natural han sido la seña de identidad de su matrimonio. Precisamente, la complicidad es lo que les ha llevado recientemente a la televisión; es la premisa del concurso que ambos presentan.

Próximamente, 'Emparejados' emitirá una segunda tanda de episodios. En este formato producido por Antena 3, Sánchez y Saborido se encargan de comprobar la compatibilidad de las parejas participantes, a la vez que superan todo tipo de retos. De cara a la promoción del concurso, la pareja acudirá esta noche a 'El Hormiguero', donde harán balance de su vida tanto dentro como fuera de la pantalla.

¿Cómo surgió la chispa entre ambos?

Todo comenzó hace ya más de dos décadas, cuando un amigo que el por aquel entonces futuro matrimonio tenía en común les presentó. Al principio la historia fue la misma que con la gran mayoría de parejas: estuvieron conociéndose y saliendo juntos varios meses. Sin embargo, Susana no estaba del todo cómoda con el futbolista debido a la mala fama que suelen tener los deportistas de élite en cuanto a las relaciones.

Susana Saborido y Joaquín Sánchez Agencia EFE

"Yo lo veía muy espabilado", reconocía hace ya unos años Saborido en televisión. El ex del Betis, que había descubierto lo que su pretendienta pensaba de él, decidió acudir a ella sin rodeos y preguntarle con cierto vacile acerca del devenir de su relación. "¿Qué haces hablando conmigo si tú a mí no me puedes ver?", le lanzó Sánchez.

Convencida por la espontaneidad del futbolista, Susana y Joaquín tuvieron su primera cita formal, a la cual él decidió llevar hasta cinco botellas de agua para poder hablar de la importancia de la hidratación en el deporte. "¡Y me tuve que beber toda el agua!", admitió en su día el también presentador de televisión.

El resto, como ya sabemos todos, es historia. En 2005, la pareja decidió pasar por el altar, en una boda por todo lo alto celebrada en El Puerto de Santa María. Unos años más tarde serían bendecidos con sus dos hijas: la primogénita, Daniela (que cumplirá este septiembre 19 años) y Salma (que soplará también este mes las velas de sus 15).