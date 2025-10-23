Susanna Griso recuerda con cariño a Gonzalo Miró: "Nos reíamos mucho y nos picábamos mucho"

Gonzalo Miró dijo adiós a la televisión de Atresmedia en este curso 2025/26 para embarcarse en un nueva aventura como cabeza de cartel junto a Marta Flich. Ambos son los nuevos presentadores de las tardes de La 1 con 'Directo al grano', un nuevo magacín vespertino de actualidad política que esta teniendo buenos resultados en el canal principal del ente público. Susanna Griso, presentadora de las mañanas de Antena 3, ha recordado con cariño a Gonzalo Miró, quien colaboraba de manera habitual en 'Espejo Público'. La maestra de ceremonias de Atresmedia se ha deshecho de elogios hacia Miró por este nuevo proyecto televisivo y espetó que se "picaban mucho en directo, aunque también se reían juntos".

Susanna Griso elogia el éxito televisivo de Gonzalo Miró tras su salida de 'Espejo Público'

Susanna Griso se ha pronunciado públicamente sobre el éxito que está cosechando Gonzalo Miró en su nuevo programa 'Directo al grano', emitido en Televisión Española. Tras casi dos años compartiendo tertulia en 'Espejo Público', el hijo de Pilar Miró decidió abandonar el formato de Antena 3 a principios de septiembre para unirse al equipo liderado por Marta Flich. “Nos echamos de menos mutuamente, que lo hemos hablado en más de una ocasión”, reconoció la periodista durante un evento, dejando claro el afecto y la buena relación que mantiene con su excompañero.

‘Directo al grano’ se estrena este lunes en La 1 con Marta Flich y Gonzalo Miró al frente RTVE

La presentadora no dudó en felicitar a Miró por los buenos resultados de su nuevo proyecto, que ha logrado consolidarse en la parrilla matinal de La 1. “Me alegro mucho por él, porque sé que le está yendo francamente bien y se lo merece”, aseguró Griso, en alusión a las destacadas cifras de audiencia del magacín, que ha superado incluso a algunos de sus competidores directos. Además, recordó con cariño los momentos compartidos en el plató: “Nos reíamos mucho y nos picábamos mucho”, comentó entre risas, evocando las intensas tertulias y los debates que caracterizaban su colaboración en 'Espejo Público'.