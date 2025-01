Susi Rejano o cómo llevan las mujeres +50 las transparencias con máxima elegancia

Mujeres, arte y moda. Eso es lo que estamos viviendo esta semana en Sevilla. Si el otro día era Virginia Troconis, ahora le toca el turno a la influencer Susi Rejano. Un look que ha lucido en los desfiles de 'We love flamenco', el salón de tendencias arrancó el pasado viernes en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla su decimotercera y más ambiciosa, de la mano de Laura Sánchez. La cita durará hasta este viernes 17 de enero con más de 70 creadores mostrarán sus propuestas a lo largo de 39 desfiles. Y las que más saben de moda no se los quieren perder para fichar las tendencias para la Feria de Abril 2025.

Pero ahora ha llegado una de nuestras influencers más 50 años favoritas, Susi Rejano, para demostrarnos cómo se llevan las transparencias pasados los 60 años con toda la elegancia posible. Y es que las transparencias siguen siendo máxima tendencia este invierno 2025. Bien sea creadas a través de tejidos semitransparentes como tules o de tejidos de red, más que presentes el pasado verano, las prendas transparentes han estado presentes en las colecciones de 77,3% de las firmas de moda, tal y como apunta Tagwalk, convirtiéndose así en la fórmula más repetida. Y estos meses de frío seguirán ganando terreno, y no solo en faldas, también en camisas transparentes como la suya.

Un look con camisa de encaje y transparencias en negro, sujetador a la vista y pantalones de tiro alto palazzo satinados con el detalle del broche en forma de abanico para dar el toque más andaluz.