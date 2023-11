Tamara Falcó se ha ido de viaje a la costa de Amalfi con el look más clásico y pijo que nunca falla

Tamara Falcó e Íñigo Onieva viven en una luna de miel eterna. Es un hecho, y tenemos muchas pruebas y cero dudas. Porque los recién casados, después de su verano de ensueño enlazando viajes, ahora están haciendo lo mismo cada fin de semana en un país diferente. La costa amalfitana recorre uno de los lugares con más encanto del sur de Italia, y este ha sido su último destino este fin de semana. En una ribera accidentada, pequeñas playas escondidas, pueblos pintorescos y el azul omnipresente del mar Tirreno conforman una zona que es sinónimo de lujo y turismo con glamour. Y obviamente, no hay viaje en el que nosotras no nos fijemos en los looks de Tamara Falcó, si esta mañana ha sido en el de aeropuerto de la Reina Letizia destino a Dinamarca, ahora es el de turista más pija y clásica por Dinamarca de Tamara Falcó.

Y es que Tamara Falcó sabe convertir los looks más básicos en un estilismo perfecto hasta para los días más fríos de otoño. ¿La combinación perfecta? Una camisa oversize de rayas y unos vaqueros de esos que adoran nuestras madres. Unos vaqueros que hace una semana era impensable poder llevar en Madrid pero que hoy son perfectamente compatible y además visten igual que un traje con camisa. Porque Tamara Falcó tiene claro que las camisas oversize de rayas son el eterno look que nunca falla y que también es perfecto para un día lluvioso. La prenda más clásica, pija y que nunca pasa de moda. Y lo ha vuelto a demostrar desde Amalfi con este estilismo de turista glamurosa.

Tamara Falcó con camisa de rayas. @tamara_falco

Un estilismo de viaje de Tamara Falcó que se ha convertido en su uniforme favorito para cualquier época del año, ya esté en Madrid o viajando por cualquier ciudad del mundo. Y seguro que lo ha combinado o con pantalón de traje o vaqueros, y sus zapatillas favoritas.