Todas queremos llevar el vestido lencero como Marta Sánchez: con camiseta blanca debajo y botas altas

Marta Sánchez es toda una mujer septiembre. Porque como diría Javier Aznar, “las chicas de septiembre siempre han sido las mejores. Mis favoritas. Habrá quien tal vez prefiera las chicas de primavera o verano. Pero yo siempre me quedaré con las chicas de septiembre. Rebosando energía por los cuatro costados y ese brillo eléctrico en los ojos, esas ganas de comerse el mundo”. Y todo eso nos lo ha recordado Marta Sánchez con este estilismo que no puede ser más perfecto para esta época de entretiempo. Un vestido lencero en azul noche al que Marta Sánchez le ha sabido dar un toque de lo más casual añadiendo una camiseta blanca básica debajo y unas botas cowboy, esas que ella no se quita ni en una alfombra rojo. Y ese es uno de los motivos por los que tanto nos gusta el estilo de Marta Sánchez.

El vestido más minimalista de todos, de marcado acento noventero y del que Kate Moss se convirtió en la mejor embajadora regresa por todo lo alto este otoño. Así lo auguran firmas como Versace, Fendi o Givenchy y celebrities como Alexa Chung, y ahora es Marta Sánchez la que lo lleva por las calles de Madrid de la forma más original, sin perder la elegancia pero con ese toque casual que tanto nos gusta. Emblema de la década de los 90, asociado irremediablemente a modelos como Kate Moss y prenda base de la estética minimalista, este cómodo y fresquito vestido, que destaca siempre por sus finos tirantes spaguetti, tejidos de carácter ultrafemenino como el satén o la seda y detalles de encajes en escote o bajo.

Así que para empezar el otoño, recupera tu vestido lencero favorito del armario y añade una camiseta debajo y unas buenas botas cowboy o de taconazo como Marta Sánchez.